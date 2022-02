Grootste vliegtuig ter wereld verwoest in Oekraïne

Het 84 meter lange vliegtuig Antonov An-225 Mrija is in de buurt van Kiev vernield door Russische troepen.

De Antonov AN-225 Mrija was met een lengte van 84 meter en een spanwijdte van 88 meter het grootste en zwaarste vrachtvliegtuig ter wereld. Zonder inhoud woog het transportvliegtuig al 175.000 kilo, met inhoud kon het startgewicht van de gigant oplopen tot maar liefst 640.000 kilo. Maar aan het toestel is een eind gekomen, meldt het Oekraïense defensiebedrijf Ukroboronprom nu. Vernietigd in de strijd met Rusland.

Naast zijn indrukwekkende afmetingen heeft het legendarische vliegtuig sinds zijn eerste vlucht in 1988 nog een aantal records op zijn naam weten te zetten. Zo heeft het toestel een vracht van 253.000 kilo meegenomen. Dat is de zwaarste lading ooit. Naast de zwaarste ballast heeft het vliegtuig met een lading van 42,1 meter ook de langste vracht ooit vervoerd. Het megavliegtuig kon een snelheid van 850 kilometer per uur bereiken en maximaal 15.400 kilometer ver vliegen met een volle tank.

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

Het enorme vliegtuig was de enige in zijn soort en werd vooral gebruikt om extreem grote en zware ladingen te vervoeren. Met de Mrija konden bijvoorbeeld tanks en zelfs windturbinebladen getransporteerd worden. Daarnaast was het kolossale toestel ook een graag geziene gast bij vliegshows.

Ukroboronprom schat dat het herstellen van het wereldberoemde vliegtuig meer dan 3 miljard dollar (2,68 miljard euro) zal kosten. Het defensiebedrijf denkt bovendien dat de klus meer dan vijf jaar in beslag zal nemen. “Het is onze taak ervoor te zorgen dat deze kosten worden gedekt door de Russische Federatie, die opzettelijk schade heeft toegebracht aan de Oekraïense luchtvaart en de luchtvrachtsector”, schrijft het.

De naam ‘Mrija’ is overigens Oekraïens voor ‘droom’. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba schrijft op Twitter: “Rusland heeft misschien onze ‘Mrija’ kapotgemaakt. Maar ze zullen onze droom van een sterk, vrij en democratisch Europees land nooit kapot krijgen. Wij zullen zegevieren!”

