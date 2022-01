TARS houdt trucks overeind

Een Amerikaans bedrijf heeft een oplossing voor omrollende vrachtwagens. En dat werd nogal groots en meeslepend getest.

Het gebeurt nogal eens dat er een truck met oplegger door een harde wind om wordt geblazen. De wind krijgt dan grip op de enorme vlakke zijkanten van de trailer en als die omkukelt, wordt de truck meegesleurd. Soms met dodelijke gevolgen voor de chauffeur. Dat kan anders, vonden ze bij het Amerikaanse bedrijf Axicle en dus bedachten ze het Tractor Anti-Roll System (TARS).

Antikukelkoppeling

TARS houdt met verschillende sensoren en meetsystemen de krachten op de koppeling (tussen de truck en de oplegger) in de gaten en ook allerlei trillingen als gevolg van de wind. Als het systeem detecteert dat de trailer op omvallen staat, kan hij de koppeling binnen een milliseconde losmaken, zodat de truck niet wordt meegesleurd. Dat loskoppelen gebeurt met luchtdruk of met een kleine explosieve lading. Overigens werkt het systeem niet alleen in geval van harde wind, maar ook als de chauffeur bijvoorbeeld een bocht te snel neemt.

De Boeing-test

Als je wilt testen of het systeem werkt, kun je natuurlijk wachten op een harde wind, maar Axicle besloot het anders aan te pakken. Het Californische bedrijf huurde een Boeing 777, pootte er een vrachtwagencombinatie achter en liet de motoren van het toestel brullen. Dat zag er zo uit.

De komende maanden wil Axicle 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) investeren om een reeks TARS-systemen te bouwen, die dan in de praktijk kunnen worden getest. Volgens bedenker/oprichter/CEO Steve Krug is het TARS-systeem niet alleen goed nieuws voor vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor de transporteurs en verzekeringsmaatschappijen.

Doordat het system voorkomt dat er schade ontstaat aan de vaak dure trucks, kunnen de premies omlaag en daar wordt dan iedereen blij van. Krug denkt dat het systeem, dat omgerekend zo’n 3500 euro per vrachtwagen gaat kosten, zich daardoor binnen twee jaar heeft terugverdiend. En dat zonder dat er ook maar één vrachtwagen is omgerold.

