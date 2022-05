Tennislegende McEnroe speelt tegen zijn virtuele zelf

De korte film McEnroe vs. McEnroe van streamingsservice ESPN+ maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de 63-jarige John McEnroe te laten strijden tegen zijn jongere zelf.

Hij won onder meer zeven grandslamtitels en was begin jaren tachtig nummer 1 op de ATP-lijst. Maar veel mensen zullen zich de Amerikaanse tennisspeler John McEnroe vooral herinneren als een temperamentvolle man die geregeld tijdens een wedstrijd woedeaanvallen kreeg en “You cannot be serious!” naar de scheidsrechter schreeuwde. Die tijden zijn voorbij en inmiddels is de 63-jarige McEnroe werkzaam als televisiepresentator voor de BBC. Toch vroeg menig tennisfan zich af: wat zou er gebeuren als ‘Big Mac’ tegen zichzelf speelde?

Virtuele McEnroe

Die vraag beantwoorden biermerk Michelob Ultra en de Amerikaanse videostreamingservice ESPN+ in een speciale uitzending getiteld McEnroe vs. McEnroe. De tennisser, die in 1992 stopte met enkelspel, speelt hierin tegen een complexe AI-getrainde versie van zichzelf. In de 45 minuten durende film, die nog niet online staat, wordt getoond hoe de wedstrijd tot stand is gekomen met behulp van een combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren.

Productiemaatschappij Unit 9 analyseerde honderden uren beeldmateriaal uit McEnroe’s carrière en nam 308 verschillende opnamen op voor de avatar. Ook nam het bedrijf vijf belangrijke momenten uit de tennisser zijn carrière – waaronder zijn debuut in 1979 – als leidraad voor de virtuele versie. Tijdens de wedstrijd speelt de tennislegende dus tegen vijf verschillende virtuele versies van zichzelf.

Tot slot bracht de echte McEnroe nog een dag door met Unit 9, die gebruikmaakte van motion capture en full body scans in combinatie met Unreal Engine MetaHuman Creator-technologie (een app die fotorealistische digitale mensen creëert). De resulterende avatar is een stuk jonger dan de inmiddels 63-jarige McEnroe.

Ballenkanon

Het spel verloopt als volgt. Nadat de echte McEnroe een bal over het net heeft geslagen, reageert de avatar op de richting en slaat terug. Op dit punt wordt een nieuwe bal gelanceerd vanuit een ballenkanon, dat wordt verborgen door een rookgordijn. De plaatsing van het ballenkanon en het rookgordijn zijn zo ontworpen dat het lijkt alsof de bal van het racket van de avatar komt. De avatar zelf wordt geprojecteerd op een speciaal scherm.

De korte film zou 7 mei zijn uitgezonden op ESPN+. Waar en wanneer wij Nederlanders McEnroe vs. McEnroe kunnen zien, is alleen nog niet bekend. Jammer, want we zijn natuurlijk reuze benieuwd of de tennisser tegen zijn virtuele zelf net zo nijdig doet.

