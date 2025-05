’s Werelds hoogste ge-3D-printe gebouw onthuld in Zwitserland

In een afgelegen dorpje in de Zwitserse Alpen is deze week het hoogste ge-3d-printe gebouw ter wereld onthuld.

In het Zwitserse Mulegns is het doorgaans enorm rustig. Het afgelegen dorpje in de Alpen heeft namelijk slechts twaalf inwoners. Toch was het er dinsdag 20 mei allesbehalve rustig. Een hoop hoge piefen en belangstellenden waren namelijk afgereisd voor de officiële onthulling van Tor Alva: ’s werelds hoogste ge-3D-printe bouwwerk.

De 30 meter hoge Tor Alva (‘Witte toren’ in het Reto-Romaans) is gebouwd bovenop een bestaand gebouw dat vroeger werd gebruikt als smederij. Hij werd deze week onthuld nadat een helikopter een gigantisch doek van de toren af trok.

Beeld: Benjamin Hofer/Nova Fundaziun Origen.

Taart

De vier verdiepingen doen een beetje denken aan een gelaagde taart. Dat is geen toeval; de toren is een eerbetoon aan banketbakkers die hun vaardigheden vanuit deze regio exporteerden naar de rest van Europa.

Het witte gebouw is ontworpen door onderzoekers van ETH Zürich in samenwerking met de culturele stichting Origen. Alle verschillende onderdelen werden eerst geprint in Zürich en daarna los van elkaar vervoerd naar het Alpendorpje. Daar werd de toren in elkaar gezet.

Beeld: Birdviewpicture/Nova Fundaziun Origen.

Dragend

Bijzonder aan Tor Alva is dat de ge-3D-printe elementen niet alleen een omhulsel zijn, maar ook echt dragend zijn. Tot nu toe ontbrak een geschikte methode om ge-3D-print beton effectief te versterken, aldus UTH Zürich. Dat is nu wel mogelijk, dankzij een samenwerking tussen twee robots.

De ene robot print dunne lagen beton op elkaar en de andere plaatst iedere 20 centimeter een ijzeren ring. Deze horizontale versteviging wordt na het printproces aangevuld met verticale wapening. Deze methode is bedacht door onderzoekers van ETH Zürich en laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om dragende constructies te 3D-printen.

Het printen van de 124 onderdelen, waaronder 32 vertakte pilaren, duurde vijf maanden. Dat is een stuk langer dan wanneer je beton simpelweg in bekisting (een soort mal) giet. Maar door het beton te printen, was het mogelijk om de ongebruikelijke vormen van Tor Alva te creëren.

De onderdelen werden laag voor laag geprint. Beeld: Michael Hansmeyer en Dylan Dillenburger.

Tor Alva moet Mulegns redden

De toren is vanaf vandaag ook open voor bezoekers. Een wenteltrap met 98 treden brengt je naar boven. Helemaal bovenin is er een kleine ruimte met een podium en zitplaatsen, waar vanaf juli theatervoorstellingen en concerten worden gegeven. Maar wel voor een klein publiek: er kunnen maximaal 45 bezoekers naar binnen. De hoop is dat Tor Alva toerisme in Mulegns kan stimuleren en daarmee het dorpje dat kampt met een krimpende bevolking kan redden van de ondergang.

Volgens de huidige planning blijft de toren ongeveer vijf jaar lang staan in Mulegns. Daarna wordt hij afgebroken om later op een nog onbekende locatie weer in elkaar gezet te worden.

Beeld: Benjamin Hofer/Nova Fundaziun Origen.

Bronnen: ETH Zürich, Tor Alva–website