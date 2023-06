Wetenschappers 3D-printen ’s werelds kleinste wijnglas

Zweedse onderzoekers hebben het kleinste wijnglas ter wereld ge-3D-print. Het glas is zo klein dat het bijna niet te zien is met het blote oog.

Het kleinste wijnglas ter wereld heeft randen die smaller zijn dan de breedte van een menselijke haar. Het complete glas is slechts enkele micrometers groot en is bijna niet te zien met het blote oog. Wijndrinkers hebben natuurlijk weinig aan zo’n glas. Maar de makers, Zweedse onderzoekers van het KTH Royal Institute of Technology, hadden dan ook een ander doel voor ogen. Ze wilden een 3D-printmethode demonstreren die minuscule glazen onderdelen kan printen. Ze beschrijven de techniek in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Vaarwel verhitting

Het proces begint met een druppel waterstofsilsesquioxaan (HSQ), een materiaal dat de ingrediënten bevat die nodig zijn om silicaglas te vormen. De onderzoekers bestraalden de vloeistof met laserpulsen, die elk slechts een fractie van een seconde duurden. Met het brandpunt van de laser tekenden ze de uitlijning van het glas in de vloeistof. De HSQ veranderde op die plekken daardoor in silicaglas. Vervolgens spoelden ze het overtollige HSQ weg en hielden ze het mini-wijnglas over.

Deze techniek is een stuk efficiënter dan de bestaande 3D-printmethoden voor glas. Normaliter moet het glas namelijk lange tijd sterk worden verhit – tot wel honderden graden Celsius. Dat is nu niet meer nodig.

Veel nieuwe mogelijkheden

De onderzoekers zeggen dat de techniek gebruikt kan worden om veel kleinere, preciezere glazen onderdelen te maken, bijvoorbeeld in medische apparaten of in de quantumoptica. Ook de telecommunicatie zou ervan kunnen profiteren. “De ruggengraat van het internet is gebaseerd op optische vezels van glas”, zegt Kristinn Gylfason, co-auteur van het onderzoek. “In die systemen zijn allerlei filters en koppelingen nodig die nu eenvoudig met onze techniek ge-3D-print kunnen worden.” Bovendien zijn de glazen componenten direct op het uiteinde van een glasvezelkabel te printen. “Dat opent veel nieuwe mogelijkheden.”

Bronnen: Nature Communications, KTH, New Atlas

Beeld: KTH