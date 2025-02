Amerikaanse marine schiet drone uit de lucht met nieuw en goedkoop laserwapen

Het kost tonnen om vijandige drones met een raket neer te halen. Laserwapens zoals HELIOS bieden mogelijk uitkomst.

Drones worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele duizenden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven. De Verenigde Staten ontwikkelen bijvoorbeeld een laserwapen: HELIOS. En de eerste test was succesvol, blijkt uit een nieuw rapport van het Pentagon.

Lees ook:

Waarom lasers?

Laserwapens zoals HELIOS gebruiken intense lichtstralen (lasers) om een gat in een doelwit te branden. Het belangrijkste voordeel van zulke wapens is dat ze – op de ontwikkelingskosten na – erg goedkoop zijn. Een ‘schot’ kost slechts een paar euro en de ‘munitie’ is oneindig, zolang er maar een stabiele energiebron is. Verdedigingsraketten zijn daarentegen eindig en kosten honderdduizenden euro’s per stuk.

Lasers hebben nog een voordeel. Ieder schot reist met de lichtsnelheid, oftewel 300.000 kilometer per seconde, zodat vijandelijke gevechtsvliegtuigen en drones niet in staat zijn om ze te ontwijken.

Toch hebben ze ook een aantal nadelen. Zo kunnen ze vaak maar op één doelwit tegelijk richten en werken ze minder goed bij slecht weer. Bovendien kunnen de systemen niet continu worden gebruikt omdat ze anders oververhit raken. Vooralsnog zijn lasers daarom een aanvulling op bestaande verdedigingssystemen, en nog geen volledige vervanging.

Neerknallen en verblinden

Ondanks de beperkingen zet de Amerikaanse marine vol in op de ontwikkeling van laserwapens. Een daarvan is dus HELIOS en die heeft een laser met een vermogen van 60 kilowatt, vergelijkbaar met duizend gloeilampen. Daarmee kan het systeem doelen tot op 8 kilometer uitschakelen.

Maar HELIOS kan meer dan bedreigingen uit de lucht schieten. De laser kan namelijk ook de sensoren van vijandelijke drones en raketten tijdelijk verblinden – dat heet ‘dazzling’. Verder is het systeem uitgerust met optische sensoren die de omgeving continu in de gaten houden.

De eerste test waarbij HELIOS een drone uit de lucht knalde, vond vorig jaar plaats op het marineschip USS Preble en diende volgens het rapport om “de functionaliteit, prestaties en mogelijkheden van [HELIOS] te verifiëren en te valideren tegen een onbemand luchtvaartuig”. Naast een foto (bovenaan dit artikel) is er verder weinig bekend gemaakt over de test.

Volgens Lockheed Martin, het bedrijf dat HELIOS heeft ontwikkeld, is het wapensysteem ontworpen met toekomstige upgrades in het achterhoofd. Zo zou het vermogen kunnen worden opgeschroefd naar minstens 150 kilowatt.

Niet de enige

De Verenigde Staten zijn overigens niet de enige die laserwapens ontwikkelen. Vorig jaar onthulde het Britse ministerie van Defensie een video van DragonFire, een krachtig en nauwkeurig laserwapen dat goedkoop luchtbedreigingen kan uitschakelen. Ook het Australische leger test een vergelijkbaar systeem.

Bronnen: DOT&E, TWZ, Bright