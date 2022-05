Van Airbnb naar Air bee & bee

Heb je altijd al eens tussen de bijen willen slapen? Dan kun je nu bij Airbnb de perfecte overnachting boeken.

Op 20 mei was het Wereld Bijendag. Sinds 2017 vieren de Verenigde Naties op deze dag de belangrijke rol van bijen voor het ecosysteem. De Italiaanse imker Rocco Filomeno wil dat mensen zich meer bewust worden van deze bijzondere dag en van het belang van bijen. Daarom ontwierp hij een opmerkelijke Bed and Breakfast.

Luxe

In de buurt van het dorp Grottole, in het zuiden van het land, bouwde hij de Wonder Bee & Bee. In het plafond van deze houten woning zit een groot bijennest verwerkt dat ongeveer een miljoen bijen telt. Wie de kamer huurt kan rekenen op een overnachting in een mooie olijfgaard en een ontbijt van aardbeien, beschuit en (natuurlijk) verse honing.

Verder is er niet veel luxe te bekennen. Je krijgt een enkele kamer met twee bedden, wat bergruimte en een kraan. Wie naar het toilet moet, zal gebruik moeten maken van een schuurtje in de buurt. Als je wil douchen, hangt er buiten aan een van de bomen een campingdouche. In plaats van een koelkast krijg je een koeltas met ijs erin.

Gezoem

Ondanks het gebrek aan comfort blijft het een bijzonder bouwwerk. Huren is nu mogelijk via Airbnb en de winst wordt gedoneerd aan een lokale organisatie die zich inzet voor de bescherming van bijen. Een prima vakantiebestemming dus. Alleen moet je wel door al dat gezoem heen kunnen slapen.

