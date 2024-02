US Navy heeft eerste grote onbemande sub in ontvangst genomen

Zes 26 meter lange autonome onderzeeboten moeten riskante missies van de Verenigde Staten veiliger maken.

De Amerikaanse marine heeft laatst de eerste van zes robotonderzeeboten ontvangen. De onbemande ‘Orca’ is ontworpen om gevaarlijke missies uit te voeren op honderden kilometers afstand van een bevriende haven. Zo kan de marine vijandige wateren infiltreren, zonder mensenlevens te riskeren.

10 jaar werk

De US Navy nam de eerste Orca-onderzeeboot, officieel de XLE0, op 20 december in Californië in ontvangst. Het Amerikaanse Boeing heeft – samen met enkele partners – ruim 10 jaar gewerkt aan deze Extra Large Unmanned Undersea Vehicles (XLUUV). In de lente van 2023 begonnen al de eerste tests in het water.

Nu mag ook de marine de eerste robotonderzeeboot uitgebreid testen. De feedback die daaruit volgt, neemt Boeing mee tijdens de ontwikkeling en productie van de volgende vijf exemplaren.

Langer zonder adem

Volgens een persbericht van de US Navy is de Orca “een geavanceerde, autonome, onbemande dieselelektrische onderzeeboot met een aanpasbare laadruimte om veel verschillende missies mee uit te voeren die cruciaal zijn voor het verbeteren van de onderzeese bekwaamheid van de marine”.

De Orca is volledig zelfstandig. Wel is er communicatie mogelijk met de operationele leiding. Deze communicatie verloopt via versleutelde satellietverbindingen.

Verder gebruikt de nieuwe robotonderzeeboot een hybride dieselelektrisch systeem dat een topsnelheid van acht knopen (14,8 km/h) mogelijk maakt. Dieselmotoren hebben wel zuurstof nodig om te functioneren, zulke subs moeten daarom vaak naar de oppervlakte om ‘adem te halen’. Maar de Orca’s beschikken ook over grote lithium-ion-batterijen die het mogelijk maken om langer onder water te blijven, waarschijnlijk voor zo’n 280 kilometer. De dieselmotor kan die batterijen daarna aan de oppervlakte weer opladen.

Geheime specs

De Amerikaanse marine en Boeing houden de meeste details natuurlijk geheim. Maar we weten dat de Orca is afgeleid van de autonome sub Echo Voyager. De Orca XLUUV zal vergelijkbare specificaties hebben.

Waarschijnlijk kunnen de onbemande subs zo’n 12.000 kilometer varen zonder terug te hoeven naar een moederschip of haven en kunnen ze duiken tot een diepte van 3300 meter.

De marine heeft toegegeven dat de standaarduitrusting van de Orca iets groter is dan de Echo Voyager, die 15,5 meter lang is en zo’n 50 ton weegt. Verder weten we dat de aanpasbare laadruimte de sub onderscheidt van de Voyager. Die 10 meter lange laadruimte kan ‘extra’ in het midden worden toegevoegd, de totale lengte van de sub komt dan uit op 26 meter.

De Orca zonder de aanpasbare laadruimte in het midden. Op de tekening boven dit artikel is die wel geïnstalleerd. Beeld: US Navy.

Manusje-van-alles

Dankzij die ‘modular payload section’ kan de Orca worden uitgerust voor talloze missies. Bijvoorbeeld voor het ruimen of leggen van mijnen, aanvalsmissies op andere schepen en duikboten en zelfs aanvallen op landdoelen. De subs zijn namelijk in staat Mark 48 zwaargewichtstorpedo’s met zich mee te zeulen.

De nieuwe Orca’s kunnen niet evenveel als bemande onderzeeboten, maar ze kunnen wel belangrijke taken uitvoeren waardoor bemande subs beschikbaar zijn voor de moeilijkere taken.

Bronnen: US Navy, Popular Mechanics

Beeld: Boeing