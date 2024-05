Enorme mantarog robotonderzeeër neemt eerste duik in zee

De nieuwste Amerikaanse robotonderzeeër ziet eruit als een mantarog en maakte laatst zijn eerste duik.

Het prototype van een nieuwe onbemande onderzeeër van de Verenigde Staten maakte laatst voor de kust van Californië zijn eerste duik. DARPA, het onderzoekinstituut van het Amerikaanse leger, meldt nu dat die tests zijn geslaagd en onthult de eerste foto’s.

Lees ook:

Winterslaap op zeebodem

De Manta Ray, die zijn naam ontleent aan de enorme ‘gevleugelde’ vis (mantarog), gaat langeafstandsmissies uitvoeren in oceaanomgevingen waar mensen niet kunnen komen. DARPA laat voorlopig weinig details los. Maar aan de aanwezigheid van mensen en een kleine boot op de foto’s kunnen we zien dat de Manta Ray in ieder geval niet klein is.

Volgens Northrop Grumman – het defensiebedrijf dat het prototype bouwde – beschikt de onderwaterdrone over energiebesparende systemen, waaronder de mogelijkheid om zichzelf aan de zeebodem te verankeren en in een soort winterslaap te gaan.

Verscheept in losse delen

De testperiode vond plaats tussen februari en maart en was gefocust op de hydrodynamische prestaties van de Manta Ray onder water. Zo werd er onder meer gelet op de voortstuwing, de besturing, het drijfvermogen en de propellers.

De tests keken ook naar de vervoerbaarheid van de robotonderzeeër. Northrop Grumman bouwde het prototype van de Manta Ray in een fabriek in Maryland, aan de oostkust van de VS. De tests vonden echter plaats in Californië, aan de westkust. Maar dat is geen probleem, de Manta Ray is namelijk modulair, en kan in delen worden verscheept.

“Door het voertuig direct naar het beoogde inzetgebied te verschepen, besparen we energie bespaard die het voertuig anders tijdens het transport zou verbruiken”, zegt Kyle Woerner, DARPA’s programmamanager voor de Manta Ray. “Eenmaal ingezet, glijdt het voertuig door het water met efficiënte, drijfvermogengedreven bewegingen. Het vaartuig is ontworpen met meerdere laadruimtes van verschillende afmetingen om een grote verscheidenheid aan maritieme missies mogelijk te maken.”

De Manta Ray is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van een nieuwe klasse Uncrewed Underwater Vehicles (UUV) met lange levensduur en groot bereik. DARPA overlegt nu met de Amerikaanse marine over de volgende stappen voor het testen en gebruik van deze technologie.

Bronnen: DARPA, Northrop Grumman

Beeld: Northrop Grumman