Vliegboten: cruiseschepen met vleugels

Veel van de huidige verkeersvliegtuigen steken zonder enige moeite oceanen over. Maar ooit kon dat alleen met toestellen die halve schepen waren. Een intercontinentale luchtreis leek dan ook meer op een cruise. In deze aflevering van de serie Terugvlucht: de grote vliegboten uit de jaren dertig.

Voor wie lekker comfortabel wil vliegen, hebben sommige luchtvaartmaatschappijen mooie voorzieningen. Onder andere Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines, Air France en Qantas bieden hun eersteklaspassagiers privésuites met schuifdeuren en echte bedden. Je kunt daar in alle rust op een 24-inch-tv naar on-demand-films kijken, iets uit de ingebouwde bar pakken of genieten van door topkoks bereide maaltijden. Bij Qantas krijg je ook een katoenen pyjama en bijpassende slippers. En aan boord van de A380’s van Emirates is zelfs een luxueuze douchecabine – met een vloer waarvan de temperatuur kan worden ingesteld.

Dure vlucht

Aan dat alles hangt uiteraard een flink prijskaartje. Bij Singapore Airlines kost een eersteklasticket voor een vlucht van New York naar de thuishaven minstens 14.000 dollar. Voor het traject Los Angeles-Dubai vraagt Emirates 30.000 dollar. Lufthansa gaat daar met 43.000 dollar voor een retourtje New York-Hongkong nog ruimschoots overheen.

Dit soort bedragen, en de dingen die je ervoor krijgt, doen sterk denken aan een eerdere episode in de luchtvaart. Want wie eind jaren dertig met Pan Am heen en weer van New York naar Engeland wilde vliegen, betaalde daar omgerekend 15.000 dollar voor. En voor een enkeltje San Francisco-Manilla telde je nog veel meer neer. Die laatste reis duurde een paar dagen en ging gepaard met tussenlandingen in Hawaii en Guam. Tijdens de vlucht ontbrak het de passagiers aan niets. Ze zaten dan ook in toestellen die goed beschouwd gevleugelde cruiseschepen waren: vliegboten.

