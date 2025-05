Militaire vrachtraket moet binnen 90 minuten overal ter wereld kunnen landen

De Amerikaanse luchtmacht gaat onderzoeken of het mogelijk is om vracht razendsnel per raket naar de andere kant van de wereld te vervoeren.

Als je een grote hoeveelheid vracht wil vervoeren, kan dat per schip. Moet het wat sneller, dan stuur je een vliegtuig de lucht in. Maar wat als het nóg sneller moet? Die vraag stelde de US Air Force Research Laboratory (AFRL) zich. Het antwoord: met een vrachtraket.

Binnen 90 minuten naar de andere kant van de wereld

Zo’n Rocket Cargo, zoals AFRL het programma noemt, moet 91 ton aan vracht kunnen vervoeren. Dat is 13,5 ton meer dan een Boeing C-17 Globemaster III, een transportvliegtuig in dienst van meerdere luchtmachten.

Het is de bedoeling dat de vrachtraket suborbitale vluchten gaat maken, daarbij bereikt hij de ruimte, maar keert hij terug voordat hij in een baan rond de aarde belandt. Wanneer hij terugkomt, moet hij netjes rechtop kunnen landen, op veel verschillende landingsplaatsen. Hij moet bovendien herbruikbaar zijn. Volgens AFRL zou zo’n raket binnen 60 tot 90 minuten naar vrijwel ieder punt op de aarde kunnen vliegen.

De hoop is dat Rocket Cargo een complete militaire legereenheid of een humanitaire hulpzending razendsnel kan vervoeren van bijvoorbeeld de Vandenberg Space Force Base in Californië naar the middle of nowhere aan de andere kant van de wereld. Want “logistieke snelheid is de kern van militair overwicht”, aldus AFRL.

Artistieke impressie van Rocket Cargo in actie. Beeld: USAF/Randy Palmer.

Eerste tests

Het plan staat nog in de kinderschoenen. De luchtmacht wil eerst bestaande raketten gebruiken om te testen of het idee überhaupt haalbaar is. Daarvoor kijkt het onder andere naar de Starship van SpaceX. Recentelijk heeft het ministerie van Defensie ook een contract gesloten met Rocket Lab USA. De herbruikbare Neutron-raket van dat bedrijf kan 13 ton aan vracht vervoeren, maar moet zijn eerste vlucht later dit jaar nog maken.

Tijdens de eerste tests, die op zijn vroegst in 2026 beginnen, gaat AFRL vooral veel data verzamelen, onder andere over de temperatuur en druk die de vrachtraket te verduren krijgt als hij weer de atmosfeer binnenkomt. Extra aandacht gaat uit naar de veiligheid, want op termijn moeten mogelijk ook mensen worden vervoerd. Met de verzamelde gegevens kunnen vervolgens keuzes worden gemaakt over hoe de uiteindelijke raket eruit moet zien.

