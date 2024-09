Eerste (officiële) video van een vliegende B-21 bommenwerper

De Amerikaanse luchtmacht heeft deze week voor het eerst een video gedeeld waarin hun nieuwste bommenwerper, de B-21 Raider, opstijgt en landt.

De Amerikanen hebben jarenlang in het diepste geheim aan een nieuwe bommenwerper gewerkt. Maar eind 2022 werd de B-21 Raider voor het eerst aan het grote publiek getoond. En mondjesmaat krijgen we steeds meer info over het toestel. Deze week publiceerde de Amerikaanse luchtmacht voor het eerst een video van de B-21, waarin de bommenwerper opstijgt en landt.

Testing continues for the B-21 Raider, a dual-capable penetrating strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. Ellsworth Air Force Base, Whiteman Air Force Base, and Dyess Air Force Base are expected to receive the B-21.



More here:… pic.twitter.com/Wry4CxQ5e3 — U.S. Air Force (@usairforce) September 18, 2024



Twee testvluchten per week

Naast de video, gaf de USAF ook een update over het gehele B-21-programma. Momenteel heeft de luchtmacht drie toestellen ontvangen van fabrikant Northrop Grumman. Twee daarvan blijven aan de grond en ondergaan tests om te zien of ze daadwerkelijk zo stevig zijn als de computermodellen voorspelden.

Nummer drie maakt al sinds november vorig jaar testvluchten. “We zijn erg tevreden met hoe dat gaat”, zegt Tom Jones, topman bij Northrop Grumman. “We maken nu al twee testvluchten per week. Toen we aan deze reis begonnen, beloofden we dat we dit systeem zouden ontwerpen om dagelijks te kunnen vliegen. Het is een fenomenaal jaar van vooruitgang geweest en we hopen dat volgend jaar voort te zetten.”

Stealthbommenwerper Al in 2015 werd bekend dat het Amerikaans defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman de nieuwste bommenwerper voor de US Air Force zou bouwen. Daarmee versloeg het bedrijf de concurrenten Boeing en Lockheed Martin. Het jaar daarop maakte Northrop bekend hoe dit stealthtoestel zou gaan heten: B-21 Raider. ‘B-21’ omdat het de eerste bommenwerper van de 21ste eeuw is, en Raider is een verwijzing naar de Doolittle Raid in 1942. De huidige B-2’s, die Northrop Grumman ook bouwde en waarvan de Amerikaanse luchtmacht er 21 had, vliegen ruim veertig jaar rond en zijn dus aan vervanging toe. Aangezien voornamelijk China en Rusland aan een nieuwe generatie luchtdoelraketten, geavanceerde radar en systemen voor elektronische oorlogvoering werken (de zogenoemde anti-access/area denial of A2/AD), was stealth voor het nieuwe toestel uiteraard onmisbaar.

Niet echt de eerste video

De B-21 moet in de toekomst de bommenwerpers B-1 Lancer en B-2 Spirit gaan vervangen zodra die met pensioen gaan. Momenteel heeft de USAF plannen om honderd Raiders te laten bouwen. De eerste exemplaren gaan naar Ellsworth Air Force Base in South Dakota.

Bovenstaande video is overigens niet echt het eerste bewegende beeldmateriaal van een B-21. Op 10 november 2023 zag de oplettende fotojournalist Matt Hartman het toestel opstijgen vanaf US Air Force Plant 42 in Palmdale, Californië voor een korte vlucht. Vermoedelijk legde hij daarmee de maiden flight vast.

SPECS

Naam B-21 Raider Type Stealthbommenwerper Fabrikant Northrop Grumman Lengte 20 meter Spanwijdte 50 meter Hoogte 5 meter Startgewicht 170.000 kilogram Maximumsnelheid 1000 km/uur Bereik 11.000 kilometer Maximumhoogte 15.000 meter

