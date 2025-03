De F-47, het nieuwste Amerikaanse gevechtsvliegtuig, moet in 2030 vliegen

Boeing gaat de nieuwste generatie gevechtsvliegtuigen voor de Amerikaanse luchtmacht bouwen. De F-47 moet in 2030 vliegen. Wat weten we nu al over het toestel?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week onthuld dat vliegtuigfabrikant Boeing de volgende generatie gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht gaat bouwen. Daarvoor trekt hij 20 miljard dollar uit. Trump, de 47ste president van de Verenigde Staten, kondigde met een grijns aan dat het toestel de naam F-47 krijgt. Het jachtvliegtuig moet de F-22 Raptor uit 1996 vervangen.

Vijanden zullen hem niet zien aankomen

De relatief nieuwe F-35, die ook in Nederland in gebruik is genomen, is een vliegtuig van de vijfde generatie. De F-47 zal het eerste Amerikaanse toestel van de zesde generatie zijn. Andere landen, waaronder China, Rusland en enkele Europese landen, werken ook al aan gevechtsvliegtuigen van de zesde generatie.

Volgens het Pentagon overstijgen de capaciteiten van het nieuwe jachtvliegtuig die van de bestaande vloot, wat nodig is om weerstand te bieden tegen China en andere potentiële vijanden. “In termen van alle eigenschappen van een gevechtsvliegtuig is er nog nooit iets geweest dat ook maar in de buurt komt van de F-47; van snelheid tot wendbaarheid, tot wat het kan hebben, tot laadvermogen”, zei Trump. “Amerika’s vijanden zullen het nooit zien aankomen.”

Een artistieke impressie van een vliegende F-47. Beeld: USAF.

Drones aansturen

Verder zijn er nog weinig details bekendgemaakt over het uiterlijk en de capaciteiten van het gevechtsvliegtuig. Toch weten we al een paar dingen. Zo zal het toestel waarschijnlijk een groter bereik hebben, waardoor het minder vaak hoeft bij te tanken. Ook zal de stealth beter zijn dan eerdere generaties gevechtsvliegtuigen, waardoor de F-47 moeilijker te ontdekken zal zijn op radarbeelden. Bovendien kan het toestel ook een zwerm drones aansturen.

Het is nog niet bekend hoeveel F-47’s er geproduceerd zullen worden. Maar het toestel zal goedkoper te produceren en onderhouden zijn dan de F-22’s die het vervangt. Het is dan ook de bedoeling dat er meer F-47’s worden gebouwd dan de ongeveer 180 F-22’s die nu in dienst zijn.

Volgens Trump maken vroege versies van het toestel al vijf jaar testvluchten, wat aangeeft dat de ontwikkeling al relatief ver gevorderd is. Naar verwachting kan de F-47 tegen het eind van dit decennium worden ingezet.

Marine wil ook een zesde generatie

De F-47 is onderdeel van Next Generation Air Dominance (NGAD), een programma dat moet leiden tot een familie van zesde generatie gevechtsvliegtuigen. Zowel Boeing als Lockheed Martin waren in de race om de F-47 te bouwen. Dat Boeing nu het contract heeft gekregen, is een opsteker voor het bedrijf. Door problemen en ongelukken met toestellen in de burgerluchtvaart en het geplaagde ruimteschip Starliner kwam het in zwaar weer terecht.

Naast de luchtmacht zoekt ook de Amerikaanse marine naar een zesde generatie gevechtsvliegtuig, om op den duur de F/A-18 Super Hornet te vervangen. Boeing en fabrikant Northrop Grumman zijn hiervoor nog in de race. Lockheed Martin deed daar ook aan mee, maar is al afgevallen.

Bronnen: USAF, AP News