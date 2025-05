VTOL met ventilatoren in zijn vleugels bereikt belangrijke technische mijlpaal

De Cavorite X7 heeft voor het eerst succesvol geschakeld tussen verticale en horizontale vlucht, een belangrijke mijlpaal voor VTOLs.

Vliegtuigen hebben een flinke start- en landingsbaan nodig. Helikopters kunnen daarentegen vanaf een klein platform verticaal opstijgen. Maar goed, als een vliegtuig eenmaal in de lucht is, vliegt dat wel een stuk sneller en efficiënter dan een helikopter. Veel bedrijven zijn daarom bezig om vliegmachines te ontwikkelen die de voordelen van beide combineren, zogenoemde VTOLs (vertical take-off and landing).

Een daarvan is het Canadese Horizon Aircraft. Zijn Cavorite X7 heeft ventilatoren in de vleugels om verticaal te kunnen opstijgen of landen. Maar die brengen het toestel alleen omhoog of omlaag, niet vooruit. Daarom moet hij in de lucht schakelen van vliegtechniek. Hij moet de liftkracht van de ventilatoren omwisselen voor de liftkracht van de vleugels. En een veilige transitie van verticale naar horizontale vlucht blijkt voor veel VTOLs erg ingewikkeld (ook als ze andere strategieën gebruiken om verticale liftkracht te genereren, zoals tiltwings of tiltrotors).

Maar de Cavorite X7 is dat tijdens een onbemande testvlucht voor het eerst gelukt. “Vandaag voegen we ons bij een zeer kleine groep bedrijven wereldwijd die deze cruciale technische mijlpaal heeft bereikt”, zei Brandon Robinson, CEO van Horizon Aircraft, na afloop.

Render van de Cavorite X5 tijden een vlucht, de X7 ziet er bijna hetzelfde uit. Beeld: Horizon Aircraft.

Vooralsnog hybride

De Cavorite X7 heeft in totaal veertien ventilatoren in zijn vleugels: vijf per hoofdvleugel en twee per kleinere vleugel aan de voorkant. Voor vertrek schuift het vleugeloppervlak open, zodat de batterij-aangedreven ventilatoren de X7 verticaal kunnen laten opstijgen. In de lucht schuift het vleugeloppervlak weer dicht om als een normaal vliegtuig met aerodynamische vleugels te kunnen vliegen. Bij het landen schuift het weer open.

Het opstijgen en landen is helemaal elektrisch en tijdens de vlucht wordt de batterij die de ventilatoren aandrijft opgeladen. Maar voor de horizontale vlucht schakelt het toestel over op een gasgestookte turbine die een achterwaartse duwpropeller aandrijft. Als batterijtechnologie verbetert, kan de Cavorite volgens Horizon Aircraft wel volledig elektrisch worden.

De VTOL kan overigens ook opstijgen en landen als een traditioneel vliegtuig. Daarvoor heeft hij aan een korte startbaan van 305 meter al genoeg (voor grote passagiersvliegtuigen zijn ze meestal minstens 2400 meter lang).

Luchttaxi

De Cavorite is vernoemd naar een fictief element dat de zwaartekracht kan blokkeren in het boek De eerste mensen op de maan, van H.G. Wells uit 1901. Het toestel is ontworpen om zes passagiers en een piloot te vervoeren. Met een maximum startgewicht van 2500 kilo, kan het zo’n 680 kilo aan mensen en vracht meenemen. Voor een VTOL is de Cavorite X7 behoorlijk snel; volgens Horizon Aircraft kan hij 450 kilometer per uur vliegen en heeft hij een bereik van zo’n 800 kilometer.

Bedrijven die VTOLs ontwikkelen mikken op meerdere markten. Zo zouden ze graag zien dat hun vliegmachines onder andere gebruikt worden als luchttaxi’s in steden, voor medische noodvluchten en bij militaire missies.

Specs Cavorite X7

Spanwijdte 15 meter Lengte 11,6 meter Hoogte 2,8 meter Maximum gewicht 2500 kilogram Maximum payload 680 kilogram Passagiers 6 + 1 piloot Maximum snelheid 450 kilometer per uur Bereik 800 kilometer

Bronnen: Horizon Aircraft, New Atlas