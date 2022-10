Wat is nou precies de metaverse?

Eind oktober vorig jaar kondigde techmiljardair Mark Zuckerberg aan dat zijn bedrijf Facebook voortaan Meta heet. Hiermee onderstreepte hij de focus van het bedrijf op het bouwen van de metaverse. Een vaag begrip, dat KIJK graag voor je opheldert.

Wat is de metaverse?

De term metaverse werd bedacht door de nAmerikaanse schrijver Neal Stephenson, die het idee verwerkte in zijn sciencefictionroman Snow Crash (1992). Mensen kunnen daarin als programmeerbare avatars met elkaar en met computergegenereerde figuren interacteren. In 2003 kwam Second Life uit, een nieuw online spel dat je zou kunnen zien als een ruwe uitwerking van Stephensons metaverse en een voorproefje van de toekomst van de technologie. In het spel, een virtuele driedimensionale massively multiplayer online role-playing game die nog steeds bestaat, kun je een soort digitaal tweede leven leiden, waarin je een eigen huis kunt inrichten, auto’s kunt kopen en zelf mag kiezen of je bijvoorbeeld een goth, zeemeermin, troeteldier of superheld wil zijn.

“De metaverse is niet zomaar iets dat een bedrijf bouwt. Het is het volgende hoofdstuk van het internet” Mark Zuckerberg, CEO van Meta

Doorgangen

Second Life vermengt de werkelijke wereld en een virtuele wereld tot een zogenoemde interrealiteit. Zoiets wordt de metaverse ook, maar dan veel groter en veel meer geworteld in de dagelijkse praktijk. Grote bedrijven als Google en Meta (het voormalige Facebook) investeren miljarden in de bouw van hun eigen metaverses. In de toekomst moeten er allerlei ‘doorgangen’ komen, zodat je gemakkelijk van de ene naar de andere virtuele omgeving kunt. Je betreedt de metaverse via een normale laptop, desktop of smartphone, en als je je helemaal in de digitale omgeving wil onderdompelen, zet je een virtualrealitybril op. Eenmaal binnen kun je als digitale avatar werken, winkelen en je vrije tijd doorbrengen.

Maar het wordt ook mogelijk om zelf iets te bouwen of te creëren en dat te verkopen voor cryptovaluta, euro’s, dollars of crypto-tokens. Zo kun je bijvoorbeeld een uniek digitaal kunstwerk aanschaffen dat je graag aan de virtuele wand in je virtuele huis wilt hangen. Je kunt met je gedigitaliseerde vrienden naar een betaald digitaal concert in de AFAS Live-metaverse. Of je wandelt door het online winkelcentrum en kiest producten die je vervolgens in je echte huis laat bezorgen.

Fundamenten

En? Dus? Wanneer kunnen we naar binnen? Dat gaat nog wel even duren, want er zijn op hard- en softwaregebied nog best wat technologische stappen te zetten om alles efficiënt te laten functioneren. De beelden zullen nog een stuk realistischer moeten worden om die beleving van een digitale wereld (zo goed als) echt te maken. Bovendien zal er volgens deskundigen niet één moment zijn waarop het geheel opengaat; geen duidelijk punt “vóór de metaverse” en “na de metaverse”. Verschillende producten en diensten op internet zullen de komende jaren samensmelten en zo zal langzaam maar zeker een nieuwe virtuele parallelle wereld ontstaan. Maar de fundamenten daarvoor worden nu gelegd.

Dit is een kader uit het artikel ‘De WTF-verse’ te vinden in KIJK 11/2022. Deze editie ligt vanaf 13 oktober tot en met 16 november in de schappen.

