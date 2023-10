Wat vind jij het Beste Tech-idee van dit jaar?

Nog even en dan sluiten de stembussen voor het Beste Tech-idee van 2023. Nog niet gestemd? Doe dat dan nog snel!

Nederland is slechts een stipje op de wereldkaart, maar we proberen groot te zijn in technologie. Universiteiten en start-ups zijn druk in de weer om innovaties te ontwikkelen; de een nog ingenieuzer en veelbelovender dan de ander. Maar wat is nu het béste tech-idee? Samen met een vakkundige jury bepalen KIJK en EW de top 20 meest indrukwekkende innovaties van het jaar.

Lees ook:

Naast de jurywinnaars, gaat er ook een prijs naar de publiekslieveling. En, je raadt het al: die kiezen jullie! Tot en met 6 oktober 23:59 uur kun je nog op je favoriete idee stemmen – heel eventjes dus nog. Daarbij maak je bovendien kans op een verrassingspakket t.w.v. €200!

Waar wacht je nog op? Stemmen kan hier.