Maak kennis met de XRQ-73

Het nieuwe hybride toestel van het Pentagon, de XRQ-73, moet vijandelijk gebied verkennen zonder daarbij opgemerkt te worden.

Dit speeltje van DARPA, een instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie, heeft qua vorm wel wat weg van de bommenwerper B-21 Raider. Maar het gaat hier om een nieuw toestel: de XRQ-73. Dit onbemande vliegtuig moet al aan het eind van dit jaar zijn maiden flight maken.

Lettercode

Zoals het getal in XRQ-73 al aangeeft is dit het 73ste X-plane (een experimenteel toestel) dat DARPA heeft ontwikkeld. (In 1946 was Bell X-1 het eerste.) De X van XRQ-73 staat dus voor X-plane, en de andere letters? De R voor reconnaissance (verkenning) en de Q voor onbemand.

Het toestel moet dienen als spionagevliegtuig. En spioneren doe je het beste in stilte. DARPA heeft de XRQ-73 dan ook uitgerust met een hybride elektrische aandrijving en samen met een stealth-ontwerp en een lage infraroodsignatuur moet het toestel vrijwel onzichtbaar worden voor radarsystemen.

Batterijen

Hybride elektrische voortstuwing werkt als volgt. Bij een regulier straalvliegtuig zuigen gasturbinemotoren lucht aan en drukken dit samen, kerosine wordt eraan toegevoegd en het mengsel wordt in een verbrandingskamer ontstoken waardoor de druk nog verder toeneemt. De motor duwt de hete gassen vervolgens uit de achterkant van de motor, waardoor de stuwkracht ontstaat die het vliegtuig vooruit duwt.

In een hybride elektrisch aangedreven vliegtuig verbranden motoren kerosine om een turbine aan te drijven die stroom genereert. Deze wordt vervolgens gebruikt om propellers aan te drijven die stuwkracht leveren. Een hybride aangedreven toestel kan bovendien kortstondig op batterijen draaien, bijvoorbeeld boven vijandig gebied, wat dus resulteert in een stiller toestel.

Lichtgewicht

De XRQ-73 behoort tot de groep 3-drones, wat betekent dat het toestel zo’n 570 kilogram zal wegen en een topsnelheid van zo’n 465 kilometer per uur kan halen. Hierin lijkt het vliegtuigje dan weer helemaal niets op de B-21 Raider, die een leeggewicht heeft van bijna 32.000 kilo, en een topsnelheid van zo’n 980 kilometer per uur.

Bronnen: Popular Mechanics, New Atlas