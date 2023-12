‘Na jaren zoeken vonden we het verdwenen continent Argoland’

Aardwetenschappers Eldert Advokaat en Douwe van Hinsbergen van de Universiteit Utrecht gingen op zoek naar een verdwenen continent en hebben dat na een zoektocht van zeven jaar eindelijk gevonden. KIJK sprak erover met Advokaat.

Waar waren jullie naar op zoek?

“Aan de noordrand van Australië ligt een diep oceaanbekken, de Argovlakte, dat 155 miljoen jaar geleden ontstond toen een hypothetisch continent wegbrak van Australië: Argoland. Het dreef weg naar het noorden en zou nu in Zuidoost-Azië moeten zijn. Daar liggen echter – zo weten we al een tijdje – alleen kleine continentale fragmenten met daartussen restanten van oceaanbekkens.”

Lees ook:

Wat hebben jullie gevonden?

“We ontdekten dat Argoland niet één groot continent was toen het van Australië losraakte, maar dat het toen al uit een reeks continentale fragmenten bestond, die van elkaar waren gescheiden door kleine oceanische bekkens. De fragmenten die samen Argoland vormden, liggen nu verspreid over Myanmar, Borneo, Java, Sulawesi en Timor.”

Hoe verliep de zoektocht?

“We hebben de geologie van Zuidoost-Azië bestudeerd, zowel door op veldwerk te gaan als door de literatuur in te duiken. Daarna zochten we uit wanneer Argoland aankwam in Zuidoost-Azië, wanneer de oceanen tussen de continentale fragmenten werden gevormd, en hoe dit alles vervolgens door latere tektonische processen is vervormd. Met deze informatie maakten we een reconstructie.”

Waarom wilden jullie Argoland vinden?

“Als continenten kunnen verdwijnen zonder een spoor achter te laten, missen we dus informatie en weten we eigenlijk niet of we betrouwbare reconstructies kunnen maken van hoe de aarde er in het verre verleden uitzag.”

Dit interviewtje kun je ook lezen in KIJK 1/2024, eenvoudig te bestellen via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Openingsbeeld: Guy Sie via Flickr, CC BY-SA 2.0 DEED