Picture Perfect: thermische boorrobot

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een thermische boor die veel wegheeft van een fictief wapen.

Hij zou zomaar in een Star Wars-film gebruikt kunnen worden, deze thermische boorrobot van de Amerikaanse start-up Petra. Het ‘wapen’ lijkt bijvoorbeeld erg op de Sonic Blaster Cannon uit de SF-film. Gelukkig heeft Petra er allesbehalve slechte bedoelingen mee. De thermische boor moet het mogelijk maken om door het hardste gesteente te drillen.

Swifty, zoals de semiautonome boorrobot heet, kan gaten boren met een diameter van 46 tot 152 centimeter, en doet dat met een snelheid van zo’n 2,5 centimeter (een inch) per minuut. Zeer hete lucht verlaat onder grote druk de boorkop en doet het gesteente acuut versplinteren. Vergelijk het met een hogedrukspuit, alleen komt er in plaats van water lucht uit de kop.

Kim Abrams, CEO van Petra, zei dat Swifty in een test een 60 centimeter brede en ruim 6 meter diepe tunnel boorde in Sioux-kwartsiet. Dit is volgens de ondernemer een van de hardste gesteenten op aarde. Volgens start-up Petra kan de boorrobot ondergrondse infrastructuurprojecten economisch haalbaar maken.

Bronnen: Petra, New Atlas

Beeld: Petra