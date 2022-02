Virgin Hyperloop gaat toch geen passagiers vervoeren

Kratten, kisten en dozen. Dat gaat vacuümtrein Virgin Hyperloop verschepen. Een domper: geen passagiers dus, zo liet het bedrijf weten.

Met razendsnelle vacuümtrein Hyperloop beloofde het Britse bedrijf Virgin passagiers in een fractie van de tijd (lees: minuten in plaats van uren) van A naar B te verschepen. Het bleek te mooi om waar te zijn: het bedrijf kondigde deze week aan van dit ambitieuze plan af te zien. De vacuümtrein zal geen mensen meenemen, maar uitsluitend ingezet worden voor vrachtvervoer.

Lees ook:

Zweeftrein

Een hyperloop, een idee uit de hersenpand van Elon Musk, is een magnetische zweeftrein die met hoog tempo door een vacuümbuis ‘gezogen’ wordt.

Na jaren werk en honderden onbemande testritjes, maakten eind 2020 de eerste mensen een ritje in de hyperloop van Virgin. Hoewel de pod de gedroomde 1000 km/u niet haalde – de maximale snelheid van de 6,25 seconden durende rit was 172 km/u – leek de maagdenvlucht een succesvolle te zijn.

Kosten

Toch wordt de razendsnelle Virgin Hyperloop dus geen passagierstrein. Dat kondigde het bedrijf begin deze week aan in de Financial Times. Met de rigoureuze omslag stuurde het bedrijf ook 111 mensen de laan uit – bijna het halve team. Virgin Hyperloop zegt tot het besluit gekomen te zijn om kosten te drukken en in te spelen op de toenemende vraag naar vrachttransport.

Volgens de Financial Times is Virgin Hyperloop over pakweg vier jaar klaar voor het vrachttransport. Als dat meer geld in het laatje brengt, zou het bedrijf kunnen heroverwegen op termijn toch nog passagiers te gaan vervoeren. Maar of dat zo ver komt, is nog maar de vraag.

Bronnen: Financial Times, Digital Trends

Beeld: Virgin Hyperloop