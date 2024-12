Vandaag in 1815: Ada Lovelace wordt geboren

Op 10 december 1815 werd Ada Lovelace geboren, volgens velen de eerste echte computerprogrammeur.

Hoewel het werk van Ada Lovelace, geboren op 10 december 1815 in Londen, pas veel later volledig erkend zou worden, legde ze in de 19e eeuw de basis voor de ontwikkeling van de moderne informatica.

Ongebruikelijk

Augusta Ada Byron, later bekend als Ada Lovelace, was de dochter van de Engelse dichter Lord Byron en wiskundige Anne Isabella Milbanke. Toen ze slechts vijf weken oud was, gingen haar ouders op verzoek van haar vader uit elkaar. Lord Byron was teleurgesteld dat hij geen zoon had mogen krijgen, en keek de rest van zijn leven nauwelijks naar Ada om. Haar moeder zorgde ervoor dat Ada werd opgevoed met een sterke focus op wiskunde en wetenschap, in een tijd waarin dit voor vrouwen zeer ongebruikelijk was.

In 1833 ontmoette Ada Lovelace de wiskundige Charles Babbage, die bezig was met de ontwikkeling van een mechanische rekenmachine: de Analytical Engine. Dit was een van de eerste concepten van een programmeerbare computer, hoewel het apparaat zelf nooit volledig werd gebouwd. Lovelace raakte gefascineerd door Babbages ideeën en begon met hem samen te werken. Ze vertaalde een artikel van de Italiaanse wiskundige Luigi Menabrea over de machine, maar vond de tekst onvolledig en voegde er haar eigen aantekening aan toe.

Voorloper van de software

De aantekeningen van Ada Lovelace over Charles Babbages machine zijn aanzienlijk uitgebreider dan het oorspronkelijke artikel: maar liefst drie keer zo lang. In deze beroemde notities legde Lovelace de basis voor wat later het idee van computerprogramma’s zou worden. Ze schreef een getailleerde methode voor het berekenen van een reeks Bernoulligetallen met de Analytical Engine. Deze methode zou, mocht de machine ooit gebouwd zijn, waarschijnlijk succesvol zijn geweest.

De instructies van Lovelace komen sterk overeen met hoe wij nu software en programma’s gebruiken. Vanwege haar werk wordt ze tegenwoordig door velen beschouwd als de eerste computerprogrammeur. Ook voorspelde ze dat de machine niet alleen in staat zou zijn wiskundige berekeningen uit te voeren, maar ook tekst, muziek en kunst zou kunnen creëren. De verdere ontwikkeling van de computer zou ze echter nooit meemaken.

De instructies voor het berekenen van Bernoulligetallen met de Analytical Engine, geschreven door Ada Lovelace in 1842. Beeld: Ada Lovelace/Wikimedia Commons.

Revolutionaire ideeën

Lovelace stierf op 27 november 1852 op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, en haar werk zou pas na haar dood op grote schaal worden erkend. In de twintigste eeuw, met de opkomst van de computertechnologie, werd pas duidelijk hoe revolutionair haar ideeën waren.

Vandaag de dag wordt Ada Lovelace herinnerd als een pionier in de wereld van technologie en informatica. Zo wordt elk jaar op de tweede dinsdag van oktober Ada Lovelace Day gevierd, een dag waarop de prestaties van vrouwen in de wetenschap worden erkend. Ook is haar naam verbonden aan de Ada-programmeertaal, die de Amerikaanse overheid in 1979 ontwikkelde voor het ministerie van Defensie en nog steeds wordt gebruikt.

Bronnen: National Geographic, Britannica