Vandaag in 1813: Napoleon wordt verslagen bij Leipzig

Op 19 oktober 1813 leed Napoleon Bonaparte na vier dagen gevochten te hebben bij Leipzig zijn eerste grote nederlaag op het slagveld.

Napoleon Bonaparte werd in 1769 geboren in een Corsicaanse familie met een Italiaanse achtergrond. Toen hij negen jaar oud was, vertrok hij naar het vasteland van Frankrijk om daar naar school te gaan. Hier werd hij in 1785 de eerste Corsicaan die afstudeerde aan de École Militaire, de militaire academie van Parijs. Napoleon werkte zich in hoog tempo door de verschillende rangen naar boven in het Franse leger.

Meer Vandaag in…

In 1796 werd hij benoemd tot commandant van het Franse leger in Italië. Dankzij een reeks overwinningen op de Oostenrijkers werd hij gezien als nationale held. Drie jaar later, in 1799, greep hij via een militaire coup de macht in Frankrijk, wat wordt gezien als het eindpunt van de Franse Revolutie, en in 1804 kroonde hij zichzelf tot keizer. Na jaren van territoriale uitbreidingen door heel Europa, begon in 1812 zijn macht te verzwakken, en na een gefaalde invasie van Rusland was hij vastberaden zijn positie als grootmacht van Europa te herstellen.

Slag bij Leipzig

In Duitsland leidde Napoleon campagne om de controle over Europa te behouden. Hoewel hij enkele veldslagen won, werd zijn leger steeds zwakker. De slag bij Leipzig begon op 16 oktober 1813 en kwam op 19 oktober tot een eind. Bij dit gevecht stond Napoleon met zijn leger van ongeveer 185.000 man tegenover Pruisen, Oostenrijk, Rusland én Zweden, wiens gecombineerde leger uit ongeveer 320.000 soldaten bestond. Napoleon had gehoopt de coalitie uit elkaar te drijven, wetende dat dat zijn grootste kans op overwinning zou zijn. Deze bleef echter samen sterk.

Na vier dagen lang op meerdere fronten te hebben gevochten, kregen Napoleons tegenstanders de overhand. In de nacht van 18 op 19 oktober gaf de generaal het bevel om terug te trekken. Tijdens de terugtocht zorgde een miscommunicatie ervoor dat de brug over de rivier de Elster te vroeg werd opgeblazen. Ongeveer 40.000 van Napoleons soldaten zaten hierdoor vast in Leipzig. In een poging de rivier zwemmend over te steken, zijn honderden mannen verdronken. Anderen bleven achter en gaven zich noodgedwongen over aan de vijand.

Begin van het einde

De slag bij Leipzig markeerde het begin van het einde van Napoleons heerschappij. In 1814 werd hij gedwongen afstand te doen van de troon en verbannen naar het Italiaanse eiland Elba. In 1815 deed hij nog een poging om zijn eer te herstellen, maar werd hij definitief verslagen bij Waterloo. Na zes jaar van ballingschap op het Britse eiland Sint-Helena overleed hij in 1821, vermoedelijk aan maagkanker.

Lees ook: Waarom stak Napoleon zijn hand in zijn jas?

Bronnen: HISTORY, Britannica, IsGeschiedenis