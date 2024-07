Vandaag in 1878: de eerste Varsity

Op 2 juli 1878 werd de eerste Varsity geroeid tussen de studentenroeiverenigingen Njord en Laga (winnaar). Inmiddels is het een van de grootste roeiwedstrijden van Nederland.

De Varsity is de grootste roeiwedstrijd voor studenten in Nederland. Maar het was niet altijd zo groot. Bij de eerste wedstrijd, op 2 juli 1878, deden slechts twee verenigingen mee. Het in 1874 opgerichte Njord uit Leiden daagde toen het in 1876 opgerichte Delftse Laga uit. Laga ging met de winst naar huis.

Twee jaar later was het tijd voor een revanche; Laga won alweer. Vanaf dat moment werd de wedstrijd ieder jaar georganiseerd.

De Varsity werd verboden

Het idee voor een jaarlijkse studentenroeiwedstrijd was over komen waaien uit het Verenigd Konikrijk, waar roeiploegen van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Cambridge het al sinds 1829 op de Theems in London tegen elkaar opnamen. De term ‘Varsity’ is dan ook een verbastering van het Engelse woord ‘university’.

Tijdens de vierde editie in 1882 deed ook de Utrechtse vereniging Triton mee en in de jaren daarna sloten steeds meer verenigingen zich aan bij de wedstrijd.

In 1941 werd de wedstrijd door de Duitsers verboden, pas na de Tweede Wereldoorlog – in 1946 – werd er weer een Varsity georganiseerd.