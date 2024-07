Vandaag in 1849: de eerste Belgische postzegels

Op 1 juli 1849 kwam de eerste Belgische postzegel uit. Op dit moment is de zegel met koning Leopold I een paar duizend euro waard.

Voor de komst van postzegels moest de ontvanger van een brief betalen in plaats van de verzender. Sommige mensen namen daardoor geen brieven in ontvangst. In 1840 bedacht de Britse postdienst daarom de eerste postzegel, zodat de verzender vooraf al kon betalen. Negen jaar later naam België dat idee over en introduceerde op 1 juli 1849 de eerste Belgische postzegels.

Meer Vandaag in…

Duizenden euro’s

Er waren twee varianten: een bruine postzegel van 10 cent die geldig was voor brieven met een bestemming binnen een straal van 30 kilometer, en een blauwe van 20 cent voor de rest van de binnenlandse post.

Op beide postzegels staat een portret van koning Leopold 1. Daarop draagt hij grote schouderversieringen, zogenoemde epauletten, op zijn uniform. De Belgische postzegel kreeg daardoor al snel ‘epaulette’ als bijnaam.

Tegenwoordig zijn epaulettes erg geliefd onder postzegelverzamelaars. Op een veiling kunnen ze zo een paar duizend euro opleveren.

Bron: bpost.be