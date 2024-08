Vandaag in 1893: patent op de ritssluiting

Op 29 augustus 1893 kreeg de Amerikaanse uitvinder Whitcomb Judson patent op de ritssluiting. Zijn prototype was niet meteen een succes.

Portret Whitcomb Judson.

Tegen het eind van de negentiende eeuw was de Amerikaan Whitcomb Judson al een redelijke uitvinder met tientallen patenten op zijn naam, onder andere voor verbeteringen aan motoren en remsystemen voor spoorwegvoertuigen. Maar op 29 augustus 1893 ontving hij patent op zijn bekendste uitvinding: de kramsluiter, de voorloper van de moderne ritssluiting. Hij zag het zelf als alternatief voor veters in zowel mannen- als vrouwenlaarzen.

Judson demonstreerde datzelfde jaar nog zijn kramsluiter tijdens een wereldtentoonstelling in Chicago. Maar hoewel het prototype werkte, was het wat onhandig en kwam het geregeld vast te zitten of sprong het zelfs open. Het lukte hem dan ook niet om zijn uitvinding aan de man te krijgen.

Verbeteringen nodig

Pas in 1913, toen de Zweeds-Amerikaanse ingenieur Gideon Sundbach het ontwerp verbeterde, werd de ‘zipper’ of ritssluiting, zoals het vanaf toen werd genoemd, langzaam een succes. Tegen het eind van de jaren twintig vond je de rits niet alleen terug in schoenen en laarzen, maar ook in andere kledingstukken en tassen.

Judson overleed in 1909 op 63-jarige leeftijd aan maagkanker, hij heeft daardoor nooit het succes van zijn uitvinding kunnen meemaken.

Bron: Lemelson-MIT

Beeld: Nina Cuk/Unsplash