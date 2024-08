Vandaag in 1939: de eerste straaljager maakt zijn eerste vlucht

Een replica van de Heinkel He 178 hangt in luchthaven Rostock–Laage. Beeld: Gryffindor/publiek domien.

Op 27 augustus 1939 maakte de eerste straaljager, de Heinkel He 178, zijn eerste vlucht. Maar het toestel werd geen succes.

De Duitse ingenieur Hans von Ohain ontwikkelde in de jaren dertig van de vorige eeuw een van de eerste turbinestraalmotoren. Samen met vliegtuigbouwer Ernst Heikel verwerkte hij die in een vliegtuig: de Heinkel He 178.

Op 27 augustus 1939 stapte piloot Erich Warsitz in het experimentele toestel en maakte de eerste succesvolle vlucht – die slechts 6 minuten duurde. Hiermee was de Heinkel He 178 de eerste werkende straaljager.

Doordat de straaljager slechts 10 minuten lang kon vliegen, waren nazi-officieren niet onder de indruk. Later ontwikkelde Heinkel ook nog het eerste vliegende jachtvliegtuig dat werd aangedreven door straalmotoren, de Heinkel He 280, maar ook dat toestel werd geen succes.

Heinkel He 178: specs

Fabrikant Heinkel Flugzeugwerke Bouwjaar 1939 Eerste vlucht 27 augustus 1939 Bemanning 1 Lengte 7,5 meter Spanwijdte 7,2 meter Hoogte 2,1 meter Gewicht (leeg) 1620 kg Maximum gewicht 2000 kg Motor 1 x Heinkel HeS 3 (4413 Newton stuwkracht) Maximum snelheid 598 kilometer per uur Dienstplafond 4 kilometer Bron: Planes of Fame Air Museum