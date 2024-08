Vandaag in 1963: Martin Luther King geeft beroemde ‘I have a dream’ speech

Op 28 augustus 1963 sprak Martin Luther King Jr. in Washington de beroemde woorden “I have a dream” en de rest van zijn speech.

“Tell them about the dream, Martin!” Zonder deze aansporing van gospelzangeres Mahalia Jackson (1911-1972) zou de wereldberoemde speech van Martin Luther King Jr. (1929-1968) waarschijnlijk een stuk minder impact hebben gehad.

Die 17 minuten durende speech gaf hij op 28 augustus 1963, na afloop van de Mars naar Washington. Burgerrechtenbewegingen organiseerden deze mars om op te komen voor de rechten van Afro-Amerikanen burgers, grofweg 250.000 mensen liepen mee. De tocht eindigde bij het Lincolnmonument in Washington, daar gaven meerdere sprekers een speech en traden muzikanten op.

King was de laatste spreker, maar voordat hij het podium op kwam, zong Mahalia Jackson, ‘koningin van de gospel’, twee nummers: I’ve Been Buked and I’ve Been Scorned en We Shall Overcome, de eerste was aangevraagd door King.



Improvisatie

Jackson was niet bang om op haar beurt ook iets bij hem aan te vragen. Tijdens zijn speech riep ze van achter het podium dat hij het publiek moest vertellen over ‘de droom’, iets waar ze hem bij een eerder evenement over had horen vertellen. King legde het papier met zijn uitgeschreven speech naast hem neer en ging improviserend verder.

En dat bleek een slimme zet, want toen sprak hij zijn wereldberoemde woorden “I have a dream”, waarna hij zijn hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Dat deel van zijn rede werd een van de meest iconische speeches ooit.



