Vandaag in 1926: boeienkoning Harry Houdini overlijdt

Houdini voordat hij in 1908 geboeid van de Harvard Bridge in Boston sprong. Beeld: Thurston, John H./publiek domein.

Op 31 oktober 1926 overleed de wereldberoemde boeienkoning Harry Houdini aan een verwaarloosde blindedarmontsteking.

Harry Houdini, geboren als Erik Weisz op 24 maart 1874 in Boedapest, is een van de beroemdste goochelaars en ontsnappingsartiesten aller tijden. Op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar de Verenigde Staten. Hij begon daar zijn carrière als circusartiest. Maar vanaf ongeveer 1900 werd hij beroemd om een andere vaardigheid: het ontsnappen uit (hand)boeien, touwen en afgesloten ruimtes.

Gevaarlijke acts

Houdini’s acts waren gevaarlijk en zenuwslopend. Zo hing hij regelmatig geboeid ondersteboven aan een metershoge kraan of zat hij opgesloten in een tank met water. Deze shows trokken doorgaans duizenden toeschouwers.

Zijn ongekende ontsnappingskunsten waren deels te danken aan zijn fysieke kracht en lenigheid, maar ook aan zijn wilskracht. Zo bracht hij soms zijn schouder uit de kom om uit strakke boeien te komen. Daarnaast was hij buitengewoon behendig met het manipuleren van sloten. Vaak verborg hij sleutels, speldjes en draden in zijn kleding, haar of mond.

Een beroemde act van Houdini: The Water Torture Cell. De boeienkoning werd ondersteboven in een watertank opgesloten. Beeld: publiek domein.

Communiceren met doden

Na de dood van zijn moeder in 1913 raakte Houdini gefascineerd door het idee om contact te leggen met overledenen. Hij bezocht daarvoor mediums en woonde seances bij. Maar door zijn werk had hij al snel door dat het allemaal ordinaire goochelshows waren. Vanaf de jaren twintig begon hij de praktijken van dit soort spiritische charlatans te ontmaskeren.

Toch hield hij hoop dat er een mogelijkheid was om contact te leggen met de doden. Hij sprak bijvoorbeeld met vrienden af dat ze een boodschap zouden communiceren na hun dood. Maar Houdini heeft er nooit een ontvangen.

Blindedarmontsteking

Op 31 oktober 1926 overleed Houdini op 52-jarige leeftijd aan een blindedarmontsteking. Hoewel zijn ontstoken blindedarm operatief was verwijderd, was er al een infectie in andere delen van zijn buik ontstaan. Doordat er nog geen antibiotica beschikbaar waren in die tijd, kon de infectie niet worden bestreden.

Houdini had vlak voor zijn dood met zijn vrouw Bess afgesproken dat hij het bericht ‘Rosabelle believe’ (Rosabelle was hun favoriete nummer en Houdini’s koosnaam voor Bess) zou doorseinen als het mogelijk was om te communiceren vanuit het hiernamaals. Bess heeft tien jaar lang op zijn sterfdag een seance gehouden, maar het bericht nooit ontvangen.



