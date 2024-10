Vandaag in 1931: beroemde uitvinder Thomas Edison overlijdt

Op 18 oktober 1931 overleed Thomas Edison, een van de meest productieve uitvinders aller tijden.

Thomas Alva Edison werd geboren op 11 februari 1847 in het dorpje Milan in de Amerikaanse staat Ohio. Naar verluidt was hij een nieuwsgierig kind en experimenteerde hij al veel. Toen hij 12 jaar oud was, raakte Edison bijna volledig doof, waarschijnlijk door roodvonk en onbehandelde oorontstekingen. Later geloofde hij dat zijn gehoorverlies hem in staat stelde om afleidingen te vermijden en zich beter op zijn werk te concentreren.

Uitvindersbedrijf

Als volwassen uitvinder was Edison vast een drukke man, hij heeft namelijk meer dan duizend patenten op zijn naam staan. Een paar van zijn bekendste uitvindingen zijn de gloeilamp, de fonograaf en de kinetoscoop. Hij staat dan ook te boek als een van de meest productieve uitvinders aller tijden.

Daarbij moet wel worden gezegd dat hij niet de enige was die werkte aan zijn uitvindingen. Hij was een van de eerste uitvinders die een bedrijf oprichtte en werknemers in dienst had. Maar zijn assistenten stonden bijna nooit op persfoto’s en daardoor streek Edison zelf alle eer op.

Gestolen patenten

Ook waren veel van zijn uitvindingen niet helemaal nieuw. Zo was het al meerdere uitvinders gelukt om elektrische lampen te maken. Edisons bedrijf verbeterde die gloeilampen zodat ze langer meegingen en goedkoper waren. Dat zorgde ervoor dat de lampen populair werden en hij de eer kreeg.

En dat gebeurde bij veel van zijn uitvindingen. Sommige bronnen schrijven daarom dat hij veel patenten had gestolen. Maar zonder de verbeteringen van Edisons bedrijf hadden veel van die uitvindingen waarschijnlijk nooit het licht gezien. Edison was zonder twijfel een briljante uitvinder, maar hij was evengoed een gehaaide zakenman.

Op 18 oktober 1931 stierf Edison op 84-jarige leeftijd aan complicaties van diabetes.