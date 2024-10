Vandaag in 1793: koningin Marie Antoinette wordt onthoofd

Op 16 oktober 1793 wordt de voormalige koningin op Place de la Révolution als gevolg van de Franse Revolutie publiekelijk onthoofd.

Marie Antoinette werd in 1755 geboren als de jongste dochter van de Oostenrijkse keizer Frans I Stefan en keizerin Maria Theresia. Haar moeder maakte flink werk van het veiligstellen van goede huwelijken voor Marie en haar 15 broers en zussen. Haar meest succesvolle project: Marie Antoinette en de Franse koning Lodewijk XVI. Op 14-jarige leeftijd werd Marie Antoinette uitgehuwelijkt. Het was een teken van politiek bondgenootschap tussen Oostenrijk en Frankrijk, precies zoals Maria Theresia had beoogd.

Marie Antoinette stond bekend als een charmante en vriendelijke, maar niet hele pientere jongedame. Ze was slecht opgeleid en was vaak te snel afgeleid om boeken te lezen. Ook al was een interesse in de politiek ver te zoeken, had ze wel aanzienlijke invloed op de beslissingen van haar echtgenoot nadat hij de troon bekleedde. Ze stond erom bekend dat ze belangen van Oostenrijk boven die van Frankrijk, haar nieuwe vaderland, zette. Dat werd door de Franse bevolking niet gewaardeerd.

Revolutie

Toen ze in 1774 koningin werd, bevond Frankrijk zich al in een diepe financiële crisis. De kloof tussen arm en rijk werd door de jaren heen steeds groter. Marie Antoinette hield van luxe, met overdreven mode en uitbundige feesten en projecten. Zo werkte ze zich meermaals in de schulden, maar die betaalde Lodewijk XVI altijd voor haar af. Ze leek ver verwijderd van de armoedige situatie waar veel Fransen in verkeerden. Volgens een bekende legende zou ze, toen ze hoorde dat het volk geen brood had om te eten, hebben gezegd: “Laat ze dan cake eten”. Waarschijnlijk is dit echter nooit door haar gezegd, en was dit een roddel bedoeld om haar reputatie nog meer te schaden.

De groeiende armoede van de Franse bevolking en hongersnood zorgden voor een afkeer richting de koninklijke familie en voedden de Franse Revolutie, die in 1789 losbrak. Deze begon als massale volksopstand en leidde uiteindelijk tot de Eerste Franse Republiek. Na de val van de monarchie in 1792 werd Marie Antoinette samen met haar man en kinderen vastgezet in Parijs. Louis XVI werd in januari 1793 geëxecuteerd.

Tijdens haar eigen proces werd Marie Antoinette beschuldigd van verraad, diefstal, en zelfs incest met haar zoon. Het grootste deel hiervan was verzonnen. Met haar haren afgeknipt en in een simpele witte jurk werd Marie Antoinette op 16 oktober in een mestkar naar de guillotine gebracht. Het plein waar ze overleed werd daarna tijdelijk Place de la Révolution genoemd, tegenwoordig heet het Place de la Concorde.

Bronnen: Nationalgeographic, Britannica, Historianet