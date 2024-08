Vandaag in 1934: de eerste gevangenen op Alcatraz

Op 11 augustus 1934 betrokken de eerste gevangen hun thuis in de gevangenis op het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco.

Alcatraz is een klein eiland 2 kilometer voor de kust van San Francisco. Het heeft lang dienstgedaan als militair fort en militaire gevangenis. Vanaf 1934 werd het eiland omgebouwd tot een reguliere gevangenis. Nou ja, regulier… Alcatraz Federal Penitentiary (kortweg Alcatraz) werd de beruchtste en meest zwaarbewaakte gevangenis in de Verenigde Staten. Op 11 augustus betrokken de eerste gevangenen daar hun thuis.

Alcatraz was ontworpen om gevangenen vast te houden die voortdurend problemen veroorzaakten in andere federale gevangenissen. Beroemde criminelen zoals Al Capone, Robert Franklin Stroud (de ‘Birdman of Alcatraz’), George ‘Machine Gun’ Kelly zaten hier opgesloten. Je kunt je dus wel voorstellen dat het er niet echt gezellig was.

Meer Vandaag in…

Ontsnappingen uit Alcatraz

Het eiland bleek een ideale plek voor een gevangenis. De sterke stromingen en het koude water in de baai van San Francisco maakten ontsnappen zo goed als onmogelijk. Maar dat weerhield gevangenen er niet van om het toch te proberen. Gedurende 29 jaar dat de gevangenis open was, waren er veertien ontsnappingspogingen, zover bekend allemaal zonder succes. Vijf ontsnapten zijn nooit teruggevonden, maar men gaat ervanuit dat ze zijn verdronken. Toch staan ze voor de zekerheid nog steeds op de lijst met gezochte personen.

Vanwege financiële reden en achterstallig onderhoud sloot de gevangenis op 21 maart 1963. Tegenwoordig is Alcatraz een toeristische attractie.

Beeld: Caroline Purser/Getty Images