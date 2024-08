Vandaag in 1991: mast van Radio Warschau stort in

Op 8 augustus 1991 stortte de mast van Radio Warschau in tijdens onderhoudswerkzaamheden. Met 646 meter was hij lange tijd het hoogste bouwwerk ter wereld.

Toen de 629 meter hoge KVLY-TV-mast in 1963 in de Amerikaanse staat North Dakota werd gebouwd, was dat het hoogste bouwwerk ter wereld. Elf jaar later, in 1974, werd die van de troon gestoten door de Mast van Radio Warschau (Zender Konstantynów) in de Poolse stad Gąbin. De 646 meter hoge radiomast had een enorm bereik, tot in Noord-Afrika, Irak en de oostelijke regio’s van de Verenigde Staten waren de signalen te ontvangen.

Instorting

Maar al binnen tien jaar tijd kampte de radiomast met structurele schade, veroorzaakt door wind die het bouwwerk flink liet schommelen. Tijdens onderhoud op 8 augustus 1991 stortte de toren in, hij werd daarna niet herbouwd.

De titel voor het hoogste bouwwerk ter wereld ging terug naar de KVLY-TV-mast, totdat de 828 meter hoge Burj Khalifa in Dubai die in 2007 overnam.