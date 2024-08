Vandaag in 2003: de eerste en enige ruimtebruiloft

Op 10 augustus 2003 trouwde de eerste persoon in de ruimte. De Oekraïense astronaut Joeri Malentsjenko gaf zijn bruid het ja-woord terwijl zij op de grond verbleef.

Joeri Malentsjenko is een Oekraïense astronaut die verspreid over zes missies 827 dagen in de ruimte heeft doorgebracht. Tijdens zijn derde missie, Expedition 7, trouwde hij met de Amerikaanse Jekaterina Dmitrijeva. Hij zat toen in het internationale ruimtestation (ISS), zij in het vluchtleidingcentrum in Houston, Texas.

Meer Vandaag in…

Texaanse wet

Het stel maakte gebruik van een Texaanse wet die huwelijken ‘op afstand’ toestaat, als een van de partners een goede reden heeft. Malentsjenko had zijn bruid in december al ten huwelijk gevraagd en de op trouwdatum had de astronaut al lang terug moeten zijn van zijn missie naar het ISS. Maar door herhaaldelijk uitstel van zijn vlucht zat hij op zijn trouwdag op zo’n 380 kilometer afstand van zijn bruid.

Dat mocht de pret niet drukken. Via een satellietverbinding gaven ze elkaar het ja-woord. Malentsjenko had voor de gelegenheid een strikje om zijn ruimtepak gedaan. Mede-astronaut Edward Lu was zijn getuige en speelde op een keyboard de bruidsmars.

Malentsjenko en Dmitrijeva zijn tot nu toe de enige mensen die een ruimtebruiloft hebben gehad.

Bron: Nu.nl