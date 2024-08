Vandaag in 2006: Pluto verliest zijn planeetstatus

Op 24 augustus 2006 definieerde de International Astronomical Union opnieuw wat een planeet is. Pluto verloor daardoor zijn planetenstatus.

Na zijn ontdekking in 1930 werd Pluto meteen een planeet genoemd. Hoewel Pluto klein was, was hij wel groot genoeg om bolvormig te zijn, net als de andere acht planeten in ons zonnestelsel. Bovendien draaide hij net als de rest rond de zon.

Pluto heeft een diameter van 2376,6 kilometer, en is daarmee ongeveer vijf keer zo klein als de aarde en heeft 450 keer minder massa. De planeet was vanwege zijn kleine formaat erg geliefd bij veel mensen. Zij waren dan ook verontwaardigd en boos toen de International Astronomical Union Pluto in 2006 degradeerde naar een dwergplaneet.

Een tiende planeet?

Die beslissing volgde op de ontdekking van Eris, een ruimteobject in ons sterrenstelsel dat nog iets meer massa heeft dan Pluto. En in plaats van Eris ook een planeet te noemen, werd besloten om de definitie aan te scherpen. Tegenwoordig is iets pas een planeet als het rond de zon draait, bolvormig is én “de buurt vrijmaakt rond zijn baan”. Pluto kon vanwege zijn kleine formaat (en zwakke zwaartekracht) niet aan die laatste eis voldoen, en werd daarom net als Eris een dwergplaneet.