Vandaag in 1944: de geallieerden bevrijden Parijs

Op 25 augustus werd Parijs bevrijd door de geallieerden. Terwijl dat eerst niet het plan was.

Na de invasie op D-Day (6 juni 1944) in Normandië trokken de geallieerden in rap tempo door Frankrijk en bevrijdden meerdere steden. Parijs had echter geen prioriteit. De hoofdstad had weinig strategische waarde en werd bovendien goed verdedigd door de Duitsers. Een bevrijdingsactie zou tijdrovend zijn en veel levens kosten. Het oorspronkelijke plan was dan ook om Parijs voorlopig links te laten liggen.

Maar het nieuws van een gewapende opstand in Parijs, geleid door de Résistance – de Franse verzetsbeweging – veranderde dat plan. Het verzet verzwakte namelijk de Duitsers, wat de bevrijding een stuk makkelijker maakte.

Nieuw Stalingrad

Op 24 augustus arriveerden de eerste geallieerde troepen. De Duitse generaal Dietrich von Choltitz had van Hitler de opdracht gekregen om Parijs ten koste van alles te behouden en in geval van nood geheel te vernietigen, zodat het een “nieuw Stalingrad” zou worden.

Ondanks dit bevel ondertekende Choltitz op 25 augustus 1944 de capitulatie. Het is niet helemaal duidelijk waarom de Duisters uiteindelijk geen verwoestingen hebben aangericht.

