Vandaag in 1941: Japan valt Pearl Harbor aan

Op 7 december 1941 vielen Japanse vliegtuigen de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor (Hawaï) aan, waardoor de Verenigde Staten volop betrokken raakten bij WO II.

Iets voor 8 uur ’s ochtends op 7 december 1941 verschenen er plotseling meer dan 350 Japanse gevechtsvliegtuigen aan de horizon van Hawaï. De Japanse verrassingsaanval had het gemunt op de marinebasis Pearl Harbor. De Amerikanen waren hier niet op voorbereid en leden grote verliezen. Na die aanval raakten de voorheen neutrale Verenigde Staten volop betrokken bij de Tweede Wereldoorlog.

Meer Vandaag in…

Spanningen tussen Japan en de VS

In de jaren 30 van de vorige eeuw had het Japanse Rijk een sterke expansiedrift. Het land was overbevolkt en had weinig grondstoffen, zoals olie. Daarom viel het China binnen en maakte het plannen om ook andere gebieden (zoals Nederlands-Indië) in en rond de Stille Oceaan te veroveren.

Het Westen was daar uiteraard geen fan van. Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, riepen daarom economische sancties in het leven. Daardoor mochten grondstoffen die nuttig waren voor de oorlogsindustrie, zoals metaal en olie, niet meer aan Japan verkocht worden. Bovendien steunden de VS China tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Daar was Japan dan natuurlijk weer geen fan van.

Verrassingsaanval

In de maanden voor de aanval op Pearl Harbor probeerden Japan en de VS om de geschillen op te lossen, maar kansrijk zijn die onderhandelingen nooit geweest. Het Japanse Rijk zag een conflict met de VS als onvermijdelijk besloot daarom een voorsprong te creëren door de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor, de grootste bedreigging voor de Japanse marine, met een verrassingsaanval uit te schakelen.

Dat bleek een succes. Bijna alle schepen en vliegtuigen in Pearl Harbor waren vernietigd of beschadigd en kwamen zo’n 2400 Amerikaanse militairen om het leven en raakten er nog 1100 gewond. Aan de Japanse kant vielen er ‘maar’ 129 doden.

Grote gevolgen

Door de aanval was de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan tijdelijk enorm verzwakt. In de uren daarna viel Japan daarom ook Singapore, Maleisië, Hong Kong, Thailand en Amerikaanse bases op de Filippijnen, Guam en Wake aan. De Verenigde Staten, en veel andere westerse landen, verklaarden daarna de oorlog aan Japan.

Als tegenreactie verklaarde Hitler op 11 december 1941 de oorlog aan Amerika, Duitsland was namelijk een bondgenoot van Japan. Hierdoor raakten de Verenigde Staten, die voorheen neutraal waren, betrokken bij de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel de aanval op Pearl Harbor op de korte termijn een succes was voor Japan, waren de gevolgen een strategische ramp. Duitsland en Japan kregen er namelijk een enorm sterke tegenstander bij; ze hadden een slapende reus wakkergemaakt.

Bronnen: Britannica, The National WW II Museum, AnneFrank.org