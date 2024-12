Vandaag in 1946: nazi-artsen worden berecht voor misdaden tegen de mensheid

Op 9 december 1946 begon in Neurenberg het zogeheten Artsenproces tegen Duitsers die betrokken waren geweest bij medische experimenten op gevangenen.

Na de Tweede Wereldoorlog richtten de geallieerden in bezette gebieden in Duitsland verschillende rechtbanken op om Duitse functionarissen te vervolgen voor hun rol in het plegen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de vrede en misdaden tegen de menselijkheid. De bekendste is het Hoofdproces van Neurenberg, waar 22 kopstukken van het naziregime werden berecht.

Na dat proces volgden er nog twaalf, waarvan de eerste het Artsenproces. De 23 aangeklaagden waren vooraanstaande Duitse artsen en bestuurders en werden beschuldigd betrokken te zijn geweest bij onvrijwillige medische experimenten op gevangenen en massamoord onder het mom van euthanasie.

Meer Vandaag in…

Onvrijwillige euthanasie en martelingen

In nazi-Duitsland voerden artsen een programma genaamd Aktion T4 uit. Het doel was om mensen met geestelijke en lichamelijke handicaps te euthanaseren, een zogenoemde ‘genadedoding’. In de ogen van de nazi’s zou dit het Arische ras zuiveren van mensen die als genetisch defect en als een financiële last voor de maatschappij werden beschouwd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn onder het Aktion T4-programma honderdduizenden mensen vermoord.

Nazi-artsen voerden ook pseudowetenschappelijke medische experimenten uit op gevangen in concentratiekampen, tijdens het Artsenproces werden die dikwijls omschreven als martelingen. De meeste proefpersonen stierven of raakten permanent gehandicapt.

De Poolse Jadwiga Dzido toont littekens van de medische experimenten tijdens het Artsenproces. Beeld: Wikimedia.

Uitkomst van het Artsenproces

Het Artsenproces begon op 9 december 1946 en eindigde op 20 augustus 1947. Van de 23 aangeklaagden werden er zeven vrijgesproken en kregen er negen gevangenisstraffen die varieerden van tien jaar tot levenslang. Zeven veroordeelden kregen de doodstraf en werden op 2 juni 1948 opgehangen in de gevangenis van Landsberg in Beieren.

Uit het proces vloeide de Code van Neurenberg. Hierin staan strikte richtlijnen voor medische experimenten op mensen, waaronder dat het absoluut noodzakelijk is om vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de proefpersoon te hebben en onnodig lijden te voorkomen. De code vormt nog steeds de basis van moderne richtlijnen voor ethische onderzoeksprincipes.

Bronnen: Holocaust Encyclopedia, Britannica