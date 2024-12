Vandaag in 1963: een Boeing 707 stort neer na blikseminslag

Op 8 december 1963 crashte een Boeing 707 van Pan Am na door de bliksem te zijn geraakt, wat een explosie van de brandstofdampen in een lege tank veroorzaakte.

Vlucht 214 van de inmiddels failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am vertrok om 20.24 uur op 8 december 1961 vanuit Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland naar Philadelphia in de staat Pennsylvania, een korte vlucht (30-45 minuten). Toen de Boeing 707 zijn eindpunt naderde om 20.42 uur, zochten de piloten contact met de luchtverkeersleiding. Die gaf aan dat het vliegveld te maken had met onweersbuien en krachtige windvlagen. Ze kregen de opdracht om rondjes te vliegen totdat de weersomstandigheden waren gekalmeerd.

Dat bleek een rampzalige keuze. Om 20.58 uur verstuurden de piloten namelijk hun laatste bericht: “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY”. Seconden daarna riep een piloot van een ander vliegtuig dat 300 meter hoger hetzelfde wachtrondje vloog: “Clipper 214 gaat in vlammen op”. Het vliegtuig crashte in een maïsveld. Het toestel was verwoest en alle 81 inzittenden kwamen om het leven.

Meer Vandaag in…

Blikseminslag

Onderzoek wees uit dat de Boeing 707 was geraakt door de bliksem. Daarbij ontstonden vonken in een brandstoftank. Doordat die tank bijna leeg was, bevatte hij precies de juiste mix van zuurstof en brandstofdampen om te exploderen. Dat verwoeste de linkervleugel, waardoor het vliegtuig onbestuurbaar werd en ter aarde stortte.

Toen de Boeing 707 werd ontwikkeld, was er veel minder bekend over het effect van blikseminslagen op vliegtuigen dan nu. Vliegtuigen uit die tijd hadden slechts eenvoudige beschermingssystemen. Het ongeluk bracht een stroomversnelling van ontwikkelingen in gang waardoor vliegtuigen tegenwoordig bijna geen risico meer lopen als ze worden getroffen door de bliksem. Dat is maar goed ook, want het gemiddelde passagiersvliegtuig wordt namelijk één of twee keer per jaar geraakt.

Bron: FAA