Vandaag in 1957: Spoetnik 1 wordt de ruimte in gelanceerd

Op 4 oktober 1957 schreef de Sovjet-Unie geschiedenis door de eerste satelliet, Spoetnik 1, de ruimte in te sturen.

’s Werelds eerste kunstmatige satelliet was het resultaat van jarenlang onderzoek in de Sovjet-Unie. Het idee voor Spoetnik 1 ontstond in 1954, toen Sovjet-ingenieur Sergej Koroljov een voorstel deed aan de minister van Defensie om de satelliet te ontwikkelen. Nadat de Amerikaanse president Dwight Eisenhower in 1955 aankondigde dat de Verenigde Staten binnen een jaar een satelliet wilden lanceren, kwam de ontwikkeling pas echt op stoom.

Het resultaat was een metalen bol met een diameter van maar 58 centimeter en een gewicht van 83 kilogram. Het was niet mogelijk de satelliet van een afstand te besturen en hij beschikte over drie batterijen met een verwachte levensduur van twee weken. Spoetnik 1 werd op 4 oktober 1957 met succes in een baan om de aarde gebracht, vanaf een lanceerplaats in Kazachstan.

Ruimtewedloop

De impact van Spoetnik was enorm. Wetenschappers begonnen massaal plannen te ontwikkelen voor toekomstige missies, en de VS besloot hun eigen ruimtevaartprogramma te versnellen, wat uiteindelijk leidde tot het oprichten van de NASA in 1958. Spoetnik werd gezien als een symbool van de technologische kracht van de Sovjet-Unie. De lancering betekende het begin van de ruimtewedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie, met als einddoel om als eerste een man op de maan te krijgen.

Spoetnik 1 bleef maar drie maanden in de ruimte. Tijdens deze maanden heeft hij zichzelf nuttig weten te maken door met sensoren data te verzamelen over de temperatuur en de druk die de satelliet ervoer in de ruimte. Deze simpele experimenten waren in 1958 revolutionair. Met 1440 rondjes om de aarde en zeventig miljoen op de kilometerteller, viel hij op 4 januari 1958 terug de atmosfeer in, waar hij verbrandde,

Bronnen: NASA, National Geographic, HISTORY