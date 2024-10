Vandaag in 1908: de eerste betaalbare auto, de T-Ford, wordt uitgebracht

Vanaf 1 oktober 1908 was het Ford Model T te koop. Het was een van de eerste auto’s die voor de middenklasse betaalbaar was.

De eerste moderne auto’s waren enorm duur en er waren maar weinig mensen die zich die luxe konden veroorloven. Daar kwam verandering in toen Ford Motor Company in 1908 het Ford Model T uitbracht.

‘Dat kan goedkoper’

De auto, die in Nederland de bijnaam T-Ford kreeg, was de eerste die in massaproductie werd genomen. De vroegste exemplaren kostten 850 dollar, tegenwoordig ongeveer 29.000 dollar. Dat was ruim drie keer goedkoper dan andere auto’s in die tijd, maar Henry Ford vond het nog niet goedkoop genoeg.

Naar verluidt zei hij: “Ik zal een auto bouwen voor de grote massa. Hij zal groot genoeg zijn voor het gezin, maar klein genoeg voor het individu om hem te besturen en te onderhouden. Hij zal gemaakt worden van de beste materialen, door de beste mensen en naar de eenvoudigste ontwerpen die de moderne techniek kan bedenken. Maar de auto zal zo laag in prijs zijn dat niemand die een goed salaris verdient er geen kan bezitten.”

T-Ford was de meest verkochte auto

Henry Ford bleef het fabricageproces stroomlijnen waardoor de prijs ieder jaar daalde. In 1913 introduceerde hij een lopende band in de fabriek in Detroit. Het in elkaar zetten van de auto werd in 84 onderdelen verdeeld, en 84 ongeschoolde (en goedkope) werknemers voerden elk één taak uit. Dit versnelde het fabricageproces met meerdere uren en er was bovendien minder (gespecialiseerd) personeel voor nodig. In 1914 kostte de T-Ford daardoor nog maar 490 dollar (tegenwoordig 15.000 dollar). Maar het productieproces bleef efficiënter worden en in 1925 kostte hij nog slecht 260 dollar (minder dan 10.000 dollar).

De lopende band in de Ford-fabriek in 1913.

De T-Ford werd enorm populair, in 1918 was de helft van alle auto’s in de wereld een Ford Model T. Toen de productie in 1927 stopte, waren er meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht, daarmee was hij lange tijd de meest verkochte auto ter wereld. Hij werd pas in 1972 van de troon gestoten, door de Volkswagen Kever.