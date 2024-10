Vandaag in 1925: de eerste werkende televisie

Vandaag in...

Op 2 oktober 1925 testte de Schotse uitvinder John Logie Baird zijn eerste werkende televisietoestel.

De Schotse uitvinder John Logie Baird werkte sinds 1923 aan een televisietoestel. Hoewel het al vrij snel lukte om bewegende beelden te projecteren, was het nog niet echt lekker tv-kijken. Objecten moesten namelijk enorm veel contrast hebben om een beetje herkenbaar in beeld te komen; vaak was er alleen een silhouet te zien.

Omdat het nog niet lukte om gezichten duidelijk in beeld te krijgen, maakte Baird een buikspreekpop – genaamd Stooky Bill – waarvan hij het gezicht met verf extra contrast gaf. Hiermee vervolgde de uitvinder zijn experimenten.

Meer Vandaag in…

Eerste persoon op televisie

Op 2 oktober 1925 verscheen Stooky Bill plotseling extreem duidelijk op het tv-scherm. Baird haalde snel zijn kantoorhulp William Edward Taynton erbij en bracht hem in beeld. Hij werd daarmee de eerste persoon die ooit herkenbaar op televisie verscheen.

Na die eerste succesvolle test organiseerde Baird op 26 januari 1926 een demonstratie voor wetenschappers en journalisten. Hij liet hen live bewegende beelden zien. Dit wordt beschouwd als de eerste officiële presentatie van een functionerend televisiesysteem.

Baird’s televisietoestel werkte nog met een mechanisch systeem, gebaseerd op de Nipkowschijf, een draaiende schijf met kleine gaatjes die beelden lijn voor lijn scant. Hoewel het systeem primitief was, vormde het wel de basis voor de elektronische televisie, wat een van de meest invloedrijke communicatiemiddelen van de 20e eeuw zou worden.