Vandaag in 1962: eerste James Bond-film uitgebracht

In 1962 ging de eerste van een lange reeks James Bond-films in première.

Op 5 oktober 1962 maakten we voor het eerst via het grote doek kennis met James Bond, een Britse geheim agent uit de boekenreeks van auteur Ian Fleming. De gelijknamige film is gebaseerd op Dr. No, het zesde boek in de James-Bond serie. De première markeerde het begin van een franchise die decennia later nog steeds miljoenen fans trekt. Ondertussen zijn er al 25 films gemaakt met Bond in de hoofdrol. De meest recente, No Time To Die, kwam uit in 2021.

Klassiekertje

In Dr. No werden meteen een aantal klassieke James Bond-elementen vastgelegd die kenmerkend zijn voor de franchise. De film begint bijvoorbeeld met de iconische introductie van de geheim agent, gezien door de loop van een geweer. Ook komt er in deze film al een Bond-girl voor en heeft de slechterik van het verhaal, Dr. No, een mysterieuze, ondergrondse schuilplaats.

De makers hadden een budget van maar 1 miljoen dollar voor de productie van de film. Om kosten te besparen, maakten ze gebruik van goedkope materialen. Zo hingen er kartonnen schilderijen op de achtergrond in bepaalde scenes en bestond het aquarium van Dr. No uit uitvergrote stockbeelden van goudvissen. Ondanks het budget werd de film een groot succes en verdienden de makers het geld dubbel en dwars terug, met een opbrengst van ruim 59 miljoen dollar.

Bronnen: The-numbers.com, Britannica