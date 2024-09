Vandaag in 1966: eerste aflevering van Star Trek uitgezonden

Op 8 september 1966 werd de eerste aflevering van de tv-serie Star Trek uitgezonden. De serie was oorspronkelijk geen succes.

Star Trek is een Amerikaanse sciencefictiontelevisieserie die de avonturen volgt van ruimteschip USS Enterprise NCC-1701 en zijn bemanning. De serie was aanvankelijk geen groot succes en de productie stopte na drie seizoenen met matige kijkcijfers.

Maar tijdens de herhalingen in de jaren erna kreeg Star Trek een toegewijde aanhang en werd de serie een echte cultklassieker. Het succes leidde tot enorm veel spin-offs: elf televisieseries en dertien films, en nieuwe spin-offs worden nog steeds geproduceerd.

Mysterieuze dood

De eerste Star Trek-aflevering verscheen in Amerika op 8 september 1966 op tv (in Nederland pas in 1971). In die aflevering, The Man Trap, arriveert de USS Enterprise op planeet M-113. Als een van de bemanningsleden daar op mysterieuze wijze sterft, gaat het team op onderzoek uit. Uiteindelijk sneuvelen er nog meer bemanningsleden, maar vogelen ze wel uit wie de dader is: een wezen dat van gedaantes kan verwisselen en zich voordeed als een bewoner van de planeet.

Beeld: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images