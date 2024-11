Vandaag in 1970: Douglas Engelbart krijgt het patent op de computermuis

Op 17 november 1970 verkreeg de Amerikaanse elektrotechnicus Douglas Engelbart het patent op de computermuis.

Douglas Engelbert (1925-2013) was een elektrotechnicus en droomde ervan om technologie te maken die zou helpen met het verbeteren van de wereld. In zijn lab deed hij verschillende uitvindingen, waaronder de computermuis. Op 17 november 1970 kreeg hij een patent op zijn creatie met grote impact op de computerwereld.

Wereldverbeteraar

De jaren zestig en zeventig waren tijden van snelle technologische vooruitgang op het gebied van computers. Deze werden steeds kleiner en slimmer, maar waren nog niet gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor de normale mens. In die tijd werkten ingenieurs vooral met zogenaamde mainframes, grote computers die met elektronische schakelaars of via ingetypte codes bestuurd werden. De eenvoudige computerschermen waren beperkt en vooral ontworpen voor tekst en hele simpele grafieken. Data moesten vaak worden geprint voordat ze konden worden bekeken, want een digitale omgeving waarbij gebruikers iets konden aanwijzen bestond nog niet.

Dit wilde Engelbart graag anders zien. Tijdens zijn opleiding tot elektrotechnicus had hij zich gerealiseerd dat hij zich tijdens zijn carrière wilde focussen op het verbeteren van de wereld. Hij was van mening dat, om de wereld beter te maken, het collectieve menselijke intellect nodig zou zijn, waarbij hij de computer zag als een manier om al deze mensen in real-time bij elkaar te brengen. Engelbart wilde een brug slaan tussen mens en machine, zodat computers door een breder publiek gebruikt konden worden.

Uitvinder

In 1957 ging Engelbart aan de slag bij het Stanford Research Institute (SRI), waar hij na een aantal jaar de kans kreeg zijn eigen computerlab op te richten. Hier ontwikkelde hij met zijn team een primitieve versie van de computermuis. Dit was een simpel houten doosje met twee metalen wieltjes die de tweedimensionale beweging van het apparaatje registreerden en via een kabeltje doorvoerden naar de cursor op de computer. Vanwege de gelijkenis met het knaagdier kreeg het al snel de bijnaam ‘muis’.

Douglas Engelbart met zijn uitvinding, in 2008. Beeld: SRI International/Wikimedia.

In 1967 vroeg hij een patent aan op zijn idee, en deze werd hem op 17 november 1970 toegekend. Dankzij de uitvinding konden computergebruikers ineens met gemak navigeren door verschillende computervensters en mappen, zonder ingewikkelde codes in te moeten voeren. Het SRI, dat het patent beheerde, verkocht een licentie aan het bedrijf Xerox, dat in 1973 de eerste persoonlijke computer met een muis op de markt bracht. Na het vervallen van het patent in de jaren tachtig volgden er al snel meer, waaronder van Apple en Microsoft.

Engelbarts houten doosje legde de basis voor het gebruiksgemak dat we vandaag kennen. Tegenwoordig hebben touchscreens en -pads de muis deels vervangen, maar zijn uitvinding heeft een blijvende invloed op de manier waarop we met computers omgaan. Zijn droom om technologie voor iedereen bruikbaar te maken is daarmee nog steeds springlevend.

