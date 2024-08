Vandaag in 1970: ruimtevaartuig Venera 7 wordt gelanceerd

De condities op Venus zijn een stuk minder vriendelijk dan op Mars. Het is er intens heet, de atmosferische druk is verpletterend en de wolken bestaan uit bijtend zuur. Beeld: NASA/JPL-Caltech.

Op 17 augustus 1970 werd Venera 7, het eerste ruimtevaartuig dat op een andere planeet landde, gelanceerd.

De meeste missies naar het oppervlak van een andere planeet zijn naar Mars, daar zijn inmiddels al elf landers geweest. Maar het allereerste ruimtevaartuig dat op een andere planeet landde – Venera 7 – deed dat op onze andere buur, Venus.

De Sovjet-Unie had al meerdere keren geprobeerd om een ruimtevaartuig naar Venus te sturen, maar telkens ging er iets fout. Pas bij de Venera 7-missie hadden ze succes, de lancering vond plaats op 17 augustus 1970.

23 minuten in leven

Vijf maanden later, op 15 december 1970, landde Venera 7 op de loeihete planeet (gemiddeld 474 graden Celsius). Ongeveer 23 minuten lang stuurde hij data vanaf het oppervlak naar de aarde, daarna is hij overleden. Het ruimtevaartuig verzamelde in die tijd gegevens over de extreme temperatuur, de extreme druk en de atmosfeer van Venus.

De Sovjet-Unie is daarna nog acht keer terug geweest. Venera 13 was de meest succesvolle missie, het ruimtevaartuig heeft 127 minuten lang data kunnen verzamelen. De meest recente landing op Venus, was tijdens de Vega 2-missie in 1985.