Vandaag in 1985: het benefietconcert Live Aid wordt gehouden

72.000 mensen kwamen naar het Wembley Stadion in Londen tijdens het Live Aid concert in 1985. Beeld: Brendan Monks/Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images.

Op 13 juli 1985 werd in Londen en Philadelphia Live Aid gehouden, een benefietconcert voor de hongersnood in Ethiopië.

Door extreme droogte en oorlogen heerste er tussen 1983 en 1985 een extreme hongersnood in Ethiopië. Miljoenen Ethiopiërs verhuisden naar andere delen van het land en honderdduizenden verlieten het land zelfs. Het is niet bekend hoeveel mensen er precies zijn overleden door de honger, maar schattingen lopen van 300.000 tot 1,2 miljoen.

Muzikanten Bob Geldof en Midge Ure besloten daarom een groot concert met meerdere artiesten te organiseren om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Het was niet hun eerste actie: in 1984 schreven ze het kerstlied Do They Know It’s Christmas? en lieten het opnemen door veertig populaire artiesten, onder de naam Band Aid.

Opbrengst van Live Aid

Het concert, dat de naam Live Aid kreeg, werd op zaterdag 13 juli 1985 op meerdere locaties gehouden. De grootste shows waren in het Wembley Stadion in Londen (72.000 toeschouwers) en in het John F. Kennedy Stadion in Philadelphia (bijna 90.000 toeschouwers). Ook op andere locaties werden kleine concerten gehouden, waaronder in Den Haag, waar bluesgitarist en singer-songwriter BB King optrad.

Het 16 uur durende internationale concert werd wereldwijd op tv uitgezonden. Naar schatting keken daar 1,9 miljard mensen naar, ongeveer 40 procent van de wereldbevolking in 1985. Tijdens de uitzending werden mensen opgeroepen om geld te doneren.

Live Aid heeft uiteindelijk meer dan 110 miljoen pond opgehaald voor de hongersnood in Ethiopië.