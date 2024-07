Vandaag in 2022: het eerste beeld van James Webb

Op 12 juli 2022 onthulde de Amerikaanse president Joe Biden de eerste foto van de James Webb-ruimtetelescoop.

“Het is een raam naar de geschiedenis van ons universum”, zei de Amerikaanse president Joe Biden toen hij op 12 juli 2022 (Nederlandse tijd, in de VS was het nog 11 juli) het eerste beeld van de James Webb-ruimtetelscoop onthulde. “Vandaag zien we een eerste glimp licht door dat raam naar binnen schijnen. Licht uit andere werelden, van sterren ver weg van de onze.”

Die eerste foto was van het sterrenstelselcluster SMACS 0723 en was toen het diepste en scherpste infraroodbeeld van universum ooit. Daarop waren duizenden sterrenstelsels zichtbaar die astronomen nooit eerder konden zien.

Webb kijkt veel dieper dan Hubble

Deze afbeelding, gemaakt door Webbs nabij-infraroodcamera (NIRCam), is een samenstelling van meerdere foto die zijn gemaakt op verschillende golflengtes. Webb deed er in totaal 12,5 uur over om die beelden te schieten, en ze zijn veel dieper dan de diepste foto van de Hubble-ruimtetelescoop, die daar weken over deed.

Het beeld laat het cluster SMACS 0723 zien zoals het er 4,6 miljard jaar gelden uitzag. De enorme massa en zwaartekracht van het cluster werken bovendien als een soort vergrootglas, waardoor ook de nog veel verdere sterrenstelsels erachter scherp in beeld zijn.

De NASA gaf op 12 juli (nu ook 12 juli in de VS) nog vier beelden van Webb vrij. Deze zie je hieronder.

Beeld: NASA, ESA, CSA, STScI, and the Webb ERO Production Team.

Bronnen: NASA, NOS