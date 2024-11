Vandaag in 1985: de eerste versie van Windows komt uit

Vandaag in...

Op 20 november 1985 bracht het computersoftwarebedrijf Microsoft de eerste versie van Windows uit.

Toen Microsoft Windows op de markt bracht, zorgde dit voor een revolutie op het gebied van computergebruik in het dagelijks leven van de gewone mens. Bijna veertig jaar en elf versies later is het besturingssysteem niet meer weg te denken.

Vensters

Microsoft werd in 1975 opgericht door jeugdvrienden Bill Gates en Paul Allen. Hun eerste succes kwam met MS-DOS, een besturingssysteem waarmee computers konden worden bediend door commando’s te typen. In de vroege jaren ’80 werden muisgestuurde grafische gebruikersinterfaces (GUI) de nieuwste trend. Deze maakten gebruik van visuele elementen zoals vensters en iconen, in plaats van alleen tekst en commando’s. Ook Microsoft zag de mogelijkheden van deze technologie en startte in 1981 met de ontwikkeling van Windows.

Op 20 november 1985, na vier jaar experimenteren, bracht Microsoft Windows 1.0 uit. Dit was een grafische omgeving die draaide op MS-DOS, waardoor gebruikers meerdere vensters (oftewel windows in het Engels) tegelijkertijd konden openen, zoals MS Paint en een voorganger van Word; Microsoft Write. Het bleek geen gigantisch succes, de verkoopcijfers bleven achter vanwege de hardware-eisen die het systeem had, zoals een harde schijf en maar liefst 256 kilobytes aan geheugen, benodigdheden die tegenwoordig niks meer voorstellen.

Een Microsoft Windows brochure uit 1986. Beeld: Microsoft/Wikimedia.

Wereldwijd

Toch legde Microsoft met Windows 1.0 de basis voor persoonlijk computergebruik. Met een bescheiden prijskaartje van 99 dollar was het een betaalbaar alternatief voor Apple’s Lisa-systeem, waar grote bedrijven 10.000 dollar voor moesten neertellen. Terwijl Apple zich richtte op een kleinere doelgroep, sloot Microsoft deals met fabrikanten van persoonlijke computers om Windows standaard op hun machines te installeren, waardoor het bedrijf snel een groot marktaandeel wist te veroveren.

De echte doorbraak kwam in 1990 met de introductie van Windows 3.0, dankzij een beter geheugenbeheer en de compatibiliteit met het complete Microsoft Office-pakket, met onder andere Excel, Powerpoint, en Word. Het bedrijf bleef Windows ontwikkelen tot het gebruiksvriendelijke besturingssysteem dat we vandaag de dag kennen. In 2021 kwam de meest recente versie uit, Windows 11. Naar schatting draait tegenwoordig zo’n 31 procent van computers wereldwijd op dit systeem.

Windows 1.0, waar het allemaal mee begon, werd pas in vanaf 31 december 2001 niet meer ondersteund door Microsoft, waardoor het met zestien jaar de langst ondersteunde versie van het besturingssysteem ooit is.

