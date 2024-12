Vandaag in 2011: André Kuipers voor de tweede keer de ruimte in

Op 21 december 2011 ging André Kuipers voor de tweede keer de ruimte in, voor een verblijf van een half jaar in het ISS.

Nadat André Kuipers in 2004 elf dagen in het ISS verbleef, droomde hij ervan om nog een keer terug te gaan, maar dan voor een langere periode. De eerste paar dagen had hij namelijk last van ruimteziekte en andere lichamelijke aanpassingsklachten. Daarna had hij nog maar een paar dagen over om de bijzondere omstandigheden op zich in te laten werken. Maar hij moest toen ook aan de bak om wetenschappelijke experimenten uit te voeren. ’s Nachts zette hij daarom om de drie kwartier zijn wekker, zodat hij even naar buiten kon kijken als het ISS weer over de dagkant van de aarde vloog.

Met een lange missie is dat anders. “Je hebt avonden en meestal ook weekenden vrij”, vertelde Kuipers in 2011 aan KIJK. “Je kunt de tijd nemen om alle indrukken op je te laten inwerken. Dat maakt de ervaring van een lange vlucht speciaal.”

Zelf het proefkonijn

In 2011 werd zijn droom werkelijkheid: hij mocht opnieuw naar het ISS. Deze keer voor een half jaar. Op 23 december vertrok Kuipers, samen met de Amerikaan Donald Pettit en de Rus Oleg Kononenko, in een Sojoez-ruimteschip naar het ISS.

Tijdens zijn missie heeft de Nederlandse ruimtevaarder veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. “Je kunt aan boord van het ISS dankzij de gewichtloze omstandigheden proeven doen die op aarde onmogelijk zijn. Biologische en natuurkundige experimenten, materiaalonderzoek, maar ook onderzoek naar de menselijke fysiologie”, vertelde Kuipers voor zijn vertrek aan KIJK. “Ik ben van origine arts. Daarom ben ik vooral geïnteresseerd in experimenten waarbij ik zelf het proefkonijn ben. Ik ga veel testen doen rondom de energiehuishouding van het menselijk lichaam, veel cardiovasculair onderzoek en proeven met botmassa en spierkracht. Als we straks verder het heelal in reizen, dan moeten we weten hoe we dat het beste kunnen aanpakken.”

In de Sojoez-capsule die na een half jaar nieuwe astronauten naar het ISS moest vervoeren en Kuipers weer moest terugbrengen naar de aarde werd een lek aangetroffen. Zijn verblijf werd daardoor met zes weken verlengd. Toen Kuipers op 1 juli 2012 weer voet op vaste grond zette, was hij daardoor de Europeaan die het langst achter elkaar in de ruimte verbleef: 193 dagen.

Voor zijn tweede vlucht in 2011 sprak KIJK met André Kuipers, dat interview lees je hier. En hier lees je over André Kuipers’ beleving van zijn verlengde missie op het ISS.