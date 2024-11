Vandaag in 2022: ChatGPT wordt gelanceerd

Op 30 november 2022 lanceerde OpenAI de chatbot ChatGPT.

ChatGPT is vandaag 2 jaar oud. De chatbot heeft in die korte periode een ongelooflijke groei doorgemaakt. Al binnen twee maanden na de lancering had ChatGPT 100 miljoen, daarmee was het de snelst groeiende software-applicatie voor consumenten ooit. Sinds afgelopen zomer staat ChatGPT zelfs tussen de 1tien meest bezochte websites.

Sinds de afgelopen tien jaar zat de ontwikkeling van kunstmatige al in een enorme stroomversnelling. Maar voor mensen die niet in die wereld werkten, viel dat niet meteen op. De introductie van ChatGPT bracht daar verandering. Opeens had iedereen toegang tot AI en worden we zowat doodgegooid met de technologie.

Naar verluidt schrok Google zich dood van de immense populariteit van ChatGPT. Het bedrijf zet nu alle zeilen bij om de achterstand in te halen en kunstmatige intelligentie te verwerken in zijn producten. OpenAI krijgt niet alleen concurrentie van Google, maar ook van tientallen andere bedrijven, waaronder techreuzen Microsoft en Meta.

Hoe werken chatbots zoals ChatGPT ook alweer?

Chatbots zijn gebaseerd op een zogeheten Large Language Model, een complex AI-taalmodel dat computers helpt om op menselijke taal te reageren. De chatbot is tot stand gekomen met behulp van twee leertechnieken: supervised en reinforcement learning. Bij supervised learning, of gecontroleerd leren, leert een algoritme met behulp van voorbeelden verbanden te zien. De chatbot krijgt een voorbeeldinput én de gewenste output te zien. Het doel is dan een algemene regel te leren die de gegeven input vertaalt naar die output. Supervised learning wordt bijvoorbeeld gebruikt om ongewenste e-mails als spam te classificeren en in een aparte map te stoppen. Bij reinforcement learning leert het algoritme met ‘vallen en opstaan’ (trial and error). Wenselijk gedrag levert extra punten op, mislukkingen niet.

Zo hebben de chatbots geleerd om op basis van statistiek te voorspellen wat het meest wenselijke antwoord is. Zelf nadenken kunnen ze niet, daardoor zijn de antwoorden niet altijd correct. Ook als de Large Language Models zijn getraind met teksten waar onwaarheden of verouderde informatie in staan, kan het voorkomen dat een chatbot die onwaarheden als waarheid presenteert.

